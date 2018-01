Már 19 halálos áldozatot szedett az amerikai ítéletidő

2018. január 6. 23:07

Az intenzív hóesés mérséklődött, van ahol meg is áll, most azonban a nagyon alacsony, mínusz 20 fok körüli hőmérséklettel kell megküzdeniük az ott élőknek. Továbbra is akadozik a légi közlekedés és még mindig ezrek vannak áram nélkül. Boston környékén árvíz van, a víz pedig a rendkívüli hideg miatt számos helyen megfagyott.

Vízbe fagytak az autók a massachusetts-i Revere városban. A település közvetlenül az Atlanti-óceán partján fekszik. A 130 kilométer per órás szél felkorbácsolta a hullámokat és árvíz öntötte el az alacsonyabban fekvő területeket. A mínusz 15 fokos hidegben a víz megfagyott, rabul ejtve az utcákon parkoló járműveket.

Boston utcái is víz alá kerültek. A mentőalakulatok a jeges vízben gumicsónakokkal segítenek azoknak az autósoknak, akiknek járműve elakadt az árban. A hatalmas hóesés miatt van, aki csak úgy tudott kijönni a házából, hogy földmunkagéppel leemelték az épület tetejéről.

A hétvégén még tart a rendkívül hideg idő az Egyesült Államokban és Kanadában is. Vannak helyek, ahol mínusz 30 fokig süllyedt a hőmérséklet. A kanadai Új-Skciában több tízezren maradtak áram nélkül.

A keleti partvidék nagyobb részén mérséklődött a hóesés, most viszont a sarki hideg okoz gondot. Pénteken mintegy 1200 repülőjárat kellett törölni az ítéletidő miatt.

A New Hampshire-i Washington-hegyen – ahol általában a világ legzordabb időjárása uralkodik –mínusz 67 foknak megfelelő hőérzet várható.

A gazdasági szakértők máris azt latolgatják, kik a győztesei és kik a vesztesei a két hete tartó rendkívüli időjárásnak.

„A legjobban a kesztyű, a sál és a meleg télikabátok gyártói jártak – mondta egy elemző, illetve a különböző energiaszolgáltatók, hiszen a hideg miatt a szokásosnál mindenki többet fűt. Az emberek az átlagosnál többet költöttek élelmiszerre, pánikszerűen megrohamozták az üzleteket, és mindent felvásároltak” – világított rá.

Nagy vesztesek azonban a fuvarozó, illetve a turizmus és a vendéglátás cégek. Floridában átmenetileg be kellett zárni a Disneyworld-öt is. Rosszul jártak az éttermek is, jelentősen csökkent a forgalmuk. A vasúti és a légiforgalmi cégek is jelentős anyagi kárt szenvedtek az ítéletidő miatt.

hirado.hu - M1 Híradó