Fidesz: a Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

2018. január 7. 11:55

A Fidesz szerint a Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye, ugyanis a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és az Együtt is érintett lehet abban, hogy kampánycélokra használhatták fel a Czeglédy Csaba diákszövetkezetében foglalkoztatott diákokat.

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra: sajtóhírek szerint Czeglédy Csaba baloldali politikus iskolaszövetkezetében dolgozó fiataloknak a 2014-es választási kampányban diákmunkaként szórólapozniuk, standolniuk és aláírást gyűjteniük kellett.



A diákokat nem csak anyagilag, hanem politikailag is "gátlástalanul" kihasználták - jelentette ki a nagyobbik kormánypárt politikusa.



Hozzátette, eddig is sejteni lehetett, hogy az ügyben nemcsak milliárdos áfacsalásról és a diákok pénzének lenyúlásáról, hanem politikai összefüggésekről is szó lehet. Czeglédy mögött ugyanis az "egymással évek óta veszekedő baloldal feltűnően összezárt és falaznak neki".



A Fidesz felszólítja Gyurcsányt, az MSZP-t és az Együttet, hogy valljanak színt és fedjék fel, hogy "Czeglédy-bűnszervezete" kinek a pénzügyi és politikai érdekét szolgálta.

MTI