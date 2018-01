Ismét megdőlt a hajnali melegrekord

2018. január 7. 13:02

Vasárnapra virradóra 10 foknál magasabb hőmérsékletet is mértek, így ismét megdőlt az országos napi hajnali melegrekord.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint eddig ezen a napon 9,9 Celsius-fok volt a legenyhébb hőmérsékletet, amelyet Pápán mértek 1994-ben. Most viszont Dunaújvárosban csak 10,2 fokig hűlt le a levegő, így ez lett az új január 7-ei legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord.



Szombaton is megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is, az ország több pontján 17 foknál melegebb volt.



Az előrejelzés szerint vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon többnyire 5-8, az ország nagyobbik részén 9-16 fok között alakul (délnyugaton lesz a legmelegebb). Késő estére általában 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

MTI