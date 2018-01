Steve Bannon elhatárolódik és bocsánatot kért

2018. január 7. 21:31

Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt főtanácsadója vasárnap közleményben elhatárolódott az elnök fiával kapcsolatban egy vitatott könyvben megjelent, neki tulajdonított becsmérlő kommentártól, és bocsánatot kért.

Az augusztusban a Fehér Házból eltávolított Bannon az Axios hírportálhoz eljuttatott közleményben leszögezte: az a kijelentése, miszerint az elnökválasztási kampány idején oroszokkal tartott találkozó "hazaárulás" és "hazafiatlan" cselekedet volt, nem az elnök legidősebb fiára, ifjabb Donald Trumpra vonatkozott, hanem Paul Manafortra, Trump 2016-os elnökválasztási kampányának első menedzserére.



Steve Bannonra szerda óta össztűz zúdul, maga Trump azt írta róla, hogy "elvesztette az eszét". Szerdán jelentek meg ugyanis a New York Magazine című lapban a Tűz és harag: Trump Fehér Háza belülről című könyv első részletei, majd pénteken a boltokba került maga a könyv is. Ennek szerzője, Michael Wolff azt állította, hogy összeállítása alapjául az a mintegy kétszáz interjú szolgált, amelyet a Fehér Ház jelenlegi és volt munkatársaival, s főleg Steve Bannonnal készített.



A könyv egyik részlete, Bannon kommentárját idézve, azt állítja, hogy ifjabb Donald Trump találkozója 2016-ban New Yorkban oroszokkal "hazaárulás" és "hazafiatlan" cselekedet volt.



Steve Bannon vasárnap nyilvánosságra hozott közleményében leszögezte: "ifjabb Donald Trump hazafi és jó ember. Fáradhatatlanul képviselte apját és azt a programot, amely segített fordítani országunk sorsán". A volt stratégiai főtanácsadó bocsánatot is kért. "Sajnálom, hogy késedelmes reagálásom az ifjabb Donra vonatkozó pontatlan tudósításra elvonták a figyelmet az elnök történelmi teljesítményéről, amelyet elnöksége első évében vitt véghez" - fogalmazott Steve Bannon.



Az Egyesült Államokban vizsgálat folyik azzal kapcsolatban, hogy feltételezések szerint Oroszország Trump javára beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányba.

MTI