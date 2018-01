Kiutasítaná az antiszemita külföldieket a CDU/CSU

2018. január 7. 22:48

Ki kell utasítani az antiszemita külföldieket Németországból a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) törvényjavaslata szerint, amelyet a holokauszt emléknapján, január 27-én nyújtanak be a szövetségi parlamentnek (Bundestag) - írták német lapok a hét végén.

A tervezet szerint a Bundestagnak állást kell foglalnia amellett, hogy "a zsidó élet korlátlan elfogadása" a "sikeres társadalmi beilleszkedés mércéje" Németországban, és rögzítenie kell, hogy "nincs helye országunkban" olyan embernek, aki elutasítja a zsidókat vagy Izrael államisághoz fűződő jogát.



Ezért a kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy a kiutasításról szóló hatósági határozatok mérlegelésében az eddiginél nagyobb súllyal vegyék figyelembe a közösség elleni gyűlöletre uszítást.



A tervezet szerint az "arab kultúrkörből" származó emberek humanitárius befogadása révén "új vonásokkal" bővült a németországi antiszemitizmus. Ezzel a "jelenséggel, valamint a már hosszabb ideje Németországban élő muszlimok antiszemitizmusával" kiemelten kell foglalkozni.



A CDU/CSU-frakció egyik helyettes vezetője, Stephan Harbarth elmondta, hogy az "importált antiszemitizmus" ellen minden eszközzel, a megelőzés, a büntetés, és a kiutasítás eszközével is fel kell lépni.



A javaslat a többi között azt is tartalmazza, hogy a kormánynak meg kell vizsgálnia, miként lehet hatásosabban megtorolni az izraeli állami jelképek jelenleg is bűncselekménynek számító nyilvános elégetését, és az antiszemita zavargásokat. A CDU/CSU szorgalmazza továbbá, hogy a kormány lépjen fel egy nemzetközi kezdeményezés ellen, amely popsztárok, köztük Brian Eno, Roger Waters és Sinéad O,Connor támogatásával izraeli termékek bojkottjára szólít fel.



A Die Welt című lap, amely szombaton ismertette a határozati javaslatot, kiemelte, hogy a kiutasítás nem egyenlő a kitoloncolással, és nem jelenti feltétlenül azt, hogy az illetőnek el kell hagynia az országot. A kiutasítás ugyan a németországi tartózkodási jog megvonásával jár, de nem vezet minden esetben kitoloncoláshoz. Azonban a "bevándorolt antiszemiták kezdhetnek aggódni", ha a Bundestag állásfoglalása nyomán a hatóságok következetesebben élnek majd mindazon jogaikkal, amelyek jelenleg is lehetővé teszik a zsidóellenes uszítók kiutasítását - írta a Die Welt.

MTI