Egyre nagyobb gondot okoznak a bevándorlók a Balkánon

2018. január 7. 22:53

Az Európát sújtó bevándorlás egyik felvonulási terepe a Nyugat-Balkán, ahol a kezdeti – megértőbb – hozzáállást állami szinten is a keményebb hozzáállás és kijelentések váltották fel. A szerb–horvát határ környékén megszaporodó incidensek, a minapi pattanásig feszült helyzet Sid városában, és másutt is, már nemcsak a helyi lakosság mind nagyobb elkeseredettségéről tanúskodik, hanem jelzi a régió vezető politikusai körében tapasztalható keményebb fellépést is.

A belgrádi hatóságok tudják: anarchisták segítik az illegális határátkelést

A szerbiai migránsok helyzetével foglalkozó biztos, Vladimir Cucic minapi, a szerb médiának adott interjúban kitért arra, hogy az ünnepek alatt, újév tájékán illegális bevándorlók egy csoportja megpróbált átkelni a szerb–horvát határszakaszon, és ebben a hatóságok szerint által két és fél éve Szerbiában tartózkodó – vélhetően külföldi – anarchisták segítették őket. Cucic szerint ezek az anarchista csoportok csak azért időznek Szerbiában, hogy „az amúgy is súlyos helyzetet még kritikusabbá tegyék”.

Szerbiában vonuló migránsok (MTI/EPA/Andrej Cukic)

Urasan közlekedő migránsok és szolganépeik

Mindenekelőtt főként Iráninak mondott migránsok akarták kihasználni a keresztény ünnepek alatti megengedőbb határőrizettel járó időszakot, a helyi szervek a határátlépésben megakadályozták őket. Az irániakat kisebb létszámban kurdok kísérik, akiket – a biztos szavai szerint – rabszolgaként kihasználnak.

„Az irániak turista vízummal érkeznek Szerbiába, meg sem próbálnak menedékjogot kérni. Nem várnak a sorukra, mint a többiek, elfogadhatatlan az ittlétük, nincs semmi jogi alapja.”

Fogytán a szerb hatóságok türelme

Vannak vagy háromszázan, akiknek illegális ott-tartózkodását Szerbia kénytelen eltűrni, visszaélnek a vendégszeretetünkkel, de ez teljességgel elfogadhatatlan – közölte Cucic, aki szerint „hiába reménykednek benne, nem akad egyetlen magyar sem, aki áteresztené, vagy befogadná őket.”

Szerbia „megtelt”

A Bela Palankan lévő befogadótáborban a migránsokat négyágyas szobákban helyezték el, amik fürdőszobával vannak ellátva, és napi háromszori étkezést kapnak. „Akinek ez sem felel meg, az mehet, amerre lát, ahol jobbak a feltételek. Nincs válogatás. Oda kell menni, ahol még akad hely. Szerbia megtelt, nem köteles minden egyes migránsról gondoskodni.” Ugyanakkor a biztos azt hangoztatta, hogy szerbiai állami szinten semmiféle szervezett „migránsutaztatás” nem létezik. A Szerbiába érkezőket – az egyre szűkülő lehetőségek szerint – befogadó központokban látják el.

Ezres nagyságrendekben vándorolnak

Újságírói kérdésre válaszolva cáfolta, hogy Szerbia a Magyarországról és Horvátországból visszatoloncolt csoportok révén mindinkább egyféle „tamponzóna szerepébe” kényszerülne.

„A számok tükrében: januárig 8500 migránst tartottunk nyilván, főleg a központokban, illetve azok környékén. Most 4100 fővel kalkulálunk. Mindeközben körülbelül 15 ezer ember vonult át az országon, akik – legálisan, vagy kevésbé legálisan – keresik és megtalálják az utat a nyugati célországok felé” – mondta el a szerbiai migránsügyi biztos.

„A szerb rendőrség a hadsereggel közösen védi majd az ország határait a főként Afganisztánból és Pakisztánból érkező illegális migránsoktól, és még intenzívebben lépnek fel az embercsempészek ellen” – jelentette be jó másfél évvel ezelőtt egy nyári sajtótájékoztatóján Aleksandar Vucic akkori szerb miniszterelnök. Már akkoriban is az összes bevándorló az Európai Unió országaiba tartott. Vucic akkor aláhúzta: azoknak a menekülteknek, akik Szerbiában kérnek menedéket, minden segítséget meg fognak adni, az illegális belépések ellen viszont szigorúan lépnek fel. A legtöbb migráns Bulgária felől érkezett Szerbiába – közölte Aleksandar Vucic. Hozzátette: a legtöbben Afganisztánból és Pakisztánból jöttek, és esélyük sincs arra, hogy átjussanak Magyarországra, vagy ott kapjanak menedéket. „Szerbia pedig nem akar a migránsok gyűjtőközpontjává válni” – szögezte le már 2016 nyarán a szerb vezető politikus.

A migránsok miatt már Boszniában is a vészharangot kongatják

A probléma nem áll meg Szerbiában. Év elejei sajtónyilatkozatában Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere Dragan Mektic kijelentette, hogy az illegális migráció mindinkább a Nyugat-Balkán mindennapi problémájává válik. Szerinte a megoldást az albán–görög, illetve a montenegrói–albán határszakaszon kell megtalálni, mert a régióban lévő államok elérkeztek ahhoz a ponthoz, amely helyzet már komoly aggodalommal tölti el. Szerb kollégájához hasonlóan ő is szóvá tette a megtelt kapacitásokat.

Bosznia már önmagának is nagy gond

A védelmi miniszter rendhagyó módon fűzte össze az ottani helyzetet, az egyre nagyobb kihívást jelentő migránsáradat kezelhetetlenségére utalva: „Boszniában nem működik a jogállamiság. Ezért vannak a gazdasági problémák, ezért a nagy szegénység” – fejtette ki, majd hozzáfűzte: a nagykövetségek előtt álló sorok az ő szavait igazolják, tudniillik, hogy Bosznia-Hercegovinában nincs törvényesség. „A nép saját országában túszként van tartva” – mondta el Dragan Mektic.

hirado.hu