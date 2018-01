Karácsony: én vagyok az egyetlen, aki vissza akar lépni

2018. január 7. 23:55

Karácsony Gergely szerint ma Magyarországon a politika a háború és a lopás szinonimája, a demokratikus ellenzék pedig akkor tud győzni a tavaszi választáson, ha el tudja hitetni az emberekkel, hogy a politika nem erről szól.

A Párbeszéd társelnöke, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten, a Spinoza Színházban tartott beszélgetésen azt mondta, a politika szolgálat, amelynek arról kell szólnia, mit tesz a kormány azért, hogy Magyarországon jobb legyen az iskola, rövidebbek legyenek a kórházi várólisták, az embereknek magasabb legyen a fizetése.



Karácsony Gergely szerint ha jól csinálja az ember a politikát, akkor annak az a jutalma, hogy újraválasztják, és nem az, hogy "ellopja a fél országot".



Az ellenzéki politikus közölte, Orbán Viktort nem Orbán Viktor 2 fogja leváltani. Vona Gábor, a Jobbik elnöke nem csak azért nem lehet kihívója a miniszterelnöknek, mert nem tudni, mit gondol a világról - mondta.



Ha áprilisban Vona Gábort választanák meg kormányfőnek, akkor Orbán Viktor győzne, mivel a magyar nép legitimálná azt, hogy a politikában nincsenek elvek és úgy fordulok, ahogy akarok - közölte.



Karácsony Gergely közölte, nem pozícióhalmozásból akar miniszterelnök lenni. "Én vagyok az egyetlen miniszterelnök-jelölt, aki mindig vissza akar lépni valaki javára" - hangoztatta.



Hozzátette: ha az LMP is részt venne az összefogásban, másnap visszalépne Szél Bernadett, az LMP társelnöke, miniszterelnök-jelöltje javára. "Le fogok borulni a lába elé és meg fogom csókolni a lába nyomát" - mondta.



Zugló polgármestere úgy folytatta, boldogan fog annak a miniszterelnök-jelöltnek "csápolni", aki nála több pártot tud integrálni, vagy akire a DK azt mondja, ha ő a miniszterelnök-jelölt, van közös lista.



Beszélt arról is, hogy a kormányváltás a választókerületi küzdelmeken is múlik. Hozzátette: dolgoznak azon, hogy a csepeli választókerületben kialakult konfliktus megoldódjon.



Sajtóhírek szerint ebben a választókerületben két baloldali kihívója is lenne a fideszes Németh Szilárdnak: Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP színeiben és Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa, aki 2014-ben megnyerte a választást a körzetben.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje, a politikai beszélgetéssorozat vendége a budapesti Spinoza Színházban 2018. január 7-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Karácsony Gergely szerint még sok - mintegy tíz - olyan választókerület van az országban, ahol nem az a jelölt indul, akinek kellene. Esélyes jelölteket "szednek le a tábláról" - jegyezte meg.



Elmondta, a Párbeszéd korábban javasolta, hogy tartsanak előválasztást, ez most már nem valósul meg, de a Közös Ország Mozgalomnak van egy kezdeményezése. 20-30 körzetben mérik meg, ki a legesélyesebb jelölt és a pártokat arra sarkallják, hogy őket indítsák - részletezte.



A Párbeszéd társelnöke elmondta, sok választó változást akar, de ők nem állnak oda egyik vagy másik párt mögé, ha azok külön indulnak. Úgy látta, hogy az összefogás iránti vágy már túl nagy is az emberekben, mert abba a Jobbikot is beleértik, illetve azért, mert a várakozásokhoz képest kicsi a jelenlegi összefogás.



"Az összefogás (...) olyan, mint Columbo felesége, mindenki róla beszél, csak még senki se látta, mert hogy nincs" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy megkeresték-e az MSZP-ből a kormányfőjelöltséggel akkor, amikor még Botka László volt a szocialisták jelöltje a posztra, Karácsony Gergely azt mondta, voltak megkeresések, de ő világossá tette, hogy nem vesz részt egy Botka-puccsban.



Kitért arra, hogy sok mindenben egyetértett Botka Lászlóval, de nem tartotta helyesnek szövetségi politikáját, hogy nem akarta bevenni az ellenzéki együttműködésbe Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét.



Elmondta, jövő szombaton dől el, hogy létrejön-e a szövetség az MSZP és a Párbeszéd között.



