Lelkész ösztöndíjat indít a kormány

2018. január 8. 13:38

Lelkész ösztöndíjat indít a kormány a Kőrösi Csoma Sándor-program mintájára – jelentette be Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos az utóbbi programban részt vevő fiatalok előtt hétfőn Budapesten.

A lelkész ösztöndíj elindítását azzal indokolta, hogy legalább akkora igény van a külhoni magyar történelmi egyházi közösségekben lelkészek iránt, mint a közösségszervezési szolgálattal megbízott Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjas fiataljainak munkája iránt. Hozzátette: a nemzeti identitás és az anyanyelv megőrzéséhez az egyházi közösségek megerősítése is hozzátartozik.

A déli féltekéről hazaérkező Kőrösi-ösztöndíjasok munkáját megköszönve arról beszélt: a cél az, hogy „a nemzetek feletti globalista gondolkodás ellenére” is megtapasztalják, milyen értékek rejlenek azokban, akik Magyarországtól távol is ragaszkodnak a magyar kultúrához és a Kárpát-medencéhez.

Grezsa István az ösztöndíjas fiatalok előtt azt hangoztatta, hogy segítségükkel szervezik egy nemzetközösségbe a világnemzetté vált 15 milliós magyarságot. A kormánybiztos szerint a határon túli magyarság egyre jobban kötődik az anyaországhoz, éppen az ösztöndíjasok szolgálatának köszönhetően, akik egyre professzionálisabb programokat indítanak a magyar közösségekben. Ezek közül a dél-amerikai táncházmozgalmat emelte ki, amely mostanra már szinte Kárpát-medencei szinten működik.

Arra is kitért, ma nem csak a Kárpát-medencében él veszélyeztetett nemzetrész, mint például a kárpátaljai magyarság, hanem például Venezuelában is. Utalt arra, hogy a magyar kormány felajánlotta a venezuelai magyarok számára – akkor is, ha már nem beszélik a magyar nyelvet -, hogy ha a gazdasági helyzet romlik, hazajöhetnek Magyarországra.

A kormánybiztos az ösztöndíjprogramokat a magyar nemzetpolitika zászlóshajóinak nevezte. Azt közölte, hogy a közeljövőben meghirdetik a következő Kőrösi Csoma Sándor-programot és a Petőfi Sándor-programot is, és az érdeklődés miatt várhatóan még az idén bővíteni fogják a 180 fős keretet.

Elmondta, a déli féltekére meghirdetett ösztöndíj időszakát az eddigi hatról hét hónapra terjesztik ki. Úgy vélte, egy-két éven belül mindkét program ösztöndíját egy évre kellene bővíteni, tekintettel a magyar közösségek egyre változatosabb tevékenységére.

A Kőrösi-program ösztöndíjasai havi 550 ezer, míg a Petőfi-program ösztöndíjasai 400 ezer forintot kaptak. A fiatalok az elmúlt években egyebek mellett a Vajdaságba, Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Horvátországba, Szlovéniába, a Felvidékre, Kárpátaljára és Erdélybe, valamint Latin-Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra, a Dél-Afrikai Köztársaságba, Izraelbe, Kanadába, az Egyesült Államokba jutottak el, hogy segítsék az ott élő magyarok közösségi életének megszervezését, és az anyaországgal való kapcsolatok megerősítését.

MTI