Berlusconi: a jobbközép megállítja a migrációt

2018. január 8. 22:15

Győzelme esetén az olasz jobbközép megállítja a migrációt - mondta hétfőn Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a tavaszi választásokra készülő jobbközép koalíció vezetője az Il Foglio napilapban, emlékeztetve, hogy a "legóvatosabb" felmérések szerint is Olaszországban 500 ezer illegális bevándorló tartózkodik.

Silvio Berlusconi kijelentette: ez a mintegy félmillió migráns az utóbbi években érkezett Olaszországba, vagyis a baloldali kormányok időszakában. Ezeknek az embereknek nincs lehetőségük törvényes munkavégzésre, ezért a törvény megszegésére kényszerülnek, feketén dolgoznak, prostitúcióból, drogkereskedelemből, lopásból tartják fent magukat - mondta Berlusconi.



A jobbközép választási koalíciót vezető Hajrá Olaszország (FI) politikusa hangsúlyozta, hogy az olaszoknak a migrációval szembeni félelmeit kizárólag a migráció leállításával lehet eloszlatni, a migráció lelassítása nem elegendő. Hozzátette: ha a jobbközép pártok a tavaszi parlamenti választásokon kormányra jutnak, "komoly" visszatoloncolási politikát vezetnek be eltávolítva azokat, akik nem számítanak menekülteknek és nincs joguk Olaszországban maradni.



A 81 éves Berlusconi vezette jobbközép koalíció, amelyet a FI, az Északi Liga, az Olasz Testvérek (FdI) és más kisebb jobbközép formációk alkotnak, vasárnap közölte választási programját. Ebből Silvio Berlusconi mindenekelőtt a jobbközép által tervezett adócsökkentést emelte ki.



Azt mondta, az olasz jobbközép nem tünteti fel választási logójában az Európai Unió jelképeit, mivel ez "már nem De Gasperi, Adenauer, Schuman Európája, ez a bürokraták és az ostoba szabályok Európája, amelyet gyökeresen át kell alakítanunk, ha meg akarjuk menteni". Silvio Berlusconi hozzátette: "Európa-pártinak lenni nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben menne".



Az egykori olasz miniszterelnök - akit adócsalás miatt elítéltek, s ezért jelenleg nem megválasztható - hangsúlyozta, hogy győzelem esetén a jobbközép miniszterelnökét a FI nevezi meg. Nevet azonban nem mondott.



Az olaszországi politika és értelmiség napilapjának számító Il Foglio nyolcvan nappal a március 4-i parlamenti választások előtt készített interjút Berlusconival. A napilap szerint a volt kormányfő megítélése jelentősen megváltozott Olaszországban és Európában is, mivel egykori bírálói és politikai ellenfelei is úgy vélik, Berlusconi lehet az egyetlen, aki képes megfékezni az Öt Csillag Mozgalom (M5S) populista politikáját Olaszországban.



Silvio Berlusconi szerint az M5S a második világháború óta a legnagyobb veszélyt képviseli az olaszok számára, mivel a civil mozgalomból lett párt mindennel és mindenkivel szembeni "rebellis" politikája "hamis demokráciát" hirdet.

MTI