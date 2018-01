Február végén rendezik a Budapest Táncfesztivált

2018. január 8. 22:58

A San Francisco-i kortárs balett-társulat, az Alonzo King Lines Ballet lesz a díszvendége az idei Budapest Táncfesztiválnak, amelyet február 20. és március 1. között rendeznek meg a fővárosban.

A fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Lines Ballet táncosai a világ minden tájáról meghívott neves zeneszerzőkkel, zenészekkel és vizuális művészekkel együttműködve keltik életre a "koreográfus által megálmodott látomásokat" - közölték a szervezők az MTI-vel.



A társulattól két koreográfiát láthat a közönség: a természet dallamaira készülő Biophonyt és a Sandet, amely Alonzo King és az amerikai jazz nagyjai, Jason Moran és Charles Lloyd együttműködésének eredménye.



A külföldi társulat előadása mellett négy nagy együttes budapesti bemutatója is színesíti a választékot. A táncfesztivál két világhírű film táncszínházi átiratával indul: február 20-án a Győri Balett legújabb darabját, Nathaniel Hawthorne nagysikerű A skarlát betű címet viselő regényének átiratát mutatja be, majd a Miskolci Balett a filmtörténet klasszikusát, a Casablancát viszi színre február 21-én.



A Pécsi Balett alkotásában Bartók Béla A fából faragott királyfijának budapesti bemutatóját tekinthetik meg a tánckedvelők február 23-án, március 1-jén pedig a Szegedi Kortárs Balett mutatja be Juronics Tamás új koreográfiáját, a Federico García Lorca drámáját feldolgozó Bernarda Alba házát a Fesztivál Színház színpadán.



A Magyar Nemzeti Balett most először látható a Budapest Táncfesztiválon: a Total Dance című estre két koreográfus három koreográfiájával készülnek. Johan Inger és Jirí Kylián február 25-én látható alkotásai fontos helyet töltenek be a kortárs tánc nemzetközi világában csakúgy, mint az együttes repertoárján.



A fesztivál zárásaként, március elsején a Vigadóban látható a Badora Társulat Lajtha című produkciója, amelynek színpadi világpremierjére a 2017-es Budapesti Tavaszi Fesztiválon került sor. A koreográfiát Barta Dóra, Harangozó-díjas, érdemes művész készítette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenekarának közreműködésével és Ménesi Gergely vezényletével.

MTI