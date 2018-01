Második fordulóra lesz szükség a cseh államfőválasztáson

2018. január 8. 23:00

Nincs egyértelmű esélyese a pénteken és szombaton tartandó cseh államfőválasztásnak, így valószínű, hogy az új köztársasági elnököt csak a két hét múlva megrendezendő második fordulóban választják meg - jelzik a csehországi felmérések, amelyeket a voksolás előtt utoljára hétfőn lehetett nyilvánosságra hozni.

A közvélemény-kutató intézetek mindegyike - Median, STEM/MARK, CVVM, Kantar - gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a választás első körét pénteken és szombaton Milos Zeman jelenlegi államfő megnyeri, de nem szerzi meg a győzelemhez szükséges több mint ötven százalékot.



A választáson kilenc jelölt indul, s a közvélemény-kutatók, valamint a prágai sajtó is Zeman mellett leginkább Jirí Drahost, a cseh tudományos akadémia volt elnökét, valamint Michal Horácek vállalkozót, dalszerzőt várja a második körbe, amelyre január 26-án és 27-én kerül sor. Zeman támogatottsága az első forduló előtt 40-45 százalék, Drahosé 35-40 százalék, míg Horáceké 10-20 százalék között mozog. A további hat jelölt mért támogatottsága minden esetben tíz százalék alatt maradt.



Míg az első forduló esélyese Milos Zeman, a második forduló eredménye teljesen nyitott, s nem kizárt, hogy ha a Zeman elleni tábor összefog, közös erővel legyőzheti a jelenlegi államfőt. Ezt mutatja a STEM/MARK országos felmérése az egyelőre feltételezett második fordulóról, amelyet hétfőn tettek közzé Prágában.



Ezen felmérés szerint a második fordulóban Drahos legyőzheti Zemant. Mindazonáltal ilyen esetben, tehát ha Zeman mellett bekerülne a második fordulóba, Michal Horáceknek, Marek Hilser orvosnak és Pavel Fischer diplomatának is esélye lenne a jó eredményre, a kiegyenlített párharcra.



A Zeman-Drahos párharcban a második fordulóban Zemant a megkérdezettek 42 százaléka, míg Drahost 48 százalék választaná. A második körben a győzelemhez elég a leadott szavazatok egyszerű többségének a megszerzése.

A Zeman-Horácek párosításban Zeman 46 százalékot, Horácek 44 százalékot kapna, a Zeman-Fischer megmérettetésben Zemanra az emberek 47 százaléka, a volt diplomatára 39 százalék szavazna. Hasonló módon szoros lenne Zeman győzelme akkor is, ha Hilser lenne az ellenfele. A többi jelölt ellen viszont Zeman a második fordulóban egyértelmű győzelmet aratna.



Öt éve, 2013-ban az első közvetlen csehországi államfőválasztáson Zeman a második fordulóban nyert Karel Schwarzenberg jobboldali politikussal szemben. Korábban az államfőt a parlament két kamarája választotta Csehországban.

MTI