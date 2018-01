Tőkés: az EMNT az önrendelkezés évét ünnepli 2018-ban

2018. január 8. 23:04

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az erdélyi magyar nemzeti önrendelkezés évét ünnepli 2018-ban, ennek jegyében szervezi idei programjait - jelentette ki Tőkés László európai parlamenti (EP) képviselő hétfőn nagyváradi sajtótájékoztatóján.

Az EMNT elnöke szerint az önrendelkezés évének a kinyilvánítására az ad okot, hogy száz évvel ezelőtt alakult meg Apáthy István vezetésével az Erdélyi Nemzeti Tanács, amelyre az EMNT jogelődjeként tekint. Tőkés László elmondta: meg kell adni a tiszteletet az Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának a centenáriumát ünneplő románoknak, be kell látni azonban, hogy az erdélyi magyaroknak ünneplésre nincsen okuk, mert "nem érezhetik magukat otthon a hazában". Úgy vélte: mind a románoknak, mind a magyaroknak az lenne a legnagyobb centenáriumi ajándék, ha elkezdődne a posztkommunizmus vége, folytatódna a rendszerváltás, és ezzel együtt a kisebbségpolitikai rendszerváltás is.



Tőkés László kedvező fejleménynek tekintette, hogy decemberben a román katonai ügyészség úgy foglalt állást: 1989-ben államcsínyt hajtottak végre Romániában. Hozzátette: őt is kihallgatta az ügyészség a 1989-es események kapcsán, és neki is az volt az álláspontja, hogy a temesvári népfelkelést Bukarestben államcsíny követte. Örvendetesnek tartotta, hogy ami számára régóta ismert volt, az most ügyészségi megerősítést is nyert.



Az EP-képviselő reményét fejezte ki, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem fog asszisztálni a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) "antidemokratikus és korrupciópárti kormányzásához", és nem fogja legitimálni a PSD-t, amelynek tiszteletbeli elnöke Ion Iliescu, aki az 1989-es bukaresti államcsíny főszereplője volt.



Tőkés László üdvözölte, hogy Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője decemberben benyújtotta a román parlamentben a Székelyföld területi autonómiájának a tervezetét, és szégyenletesnek tartotta, hogy sem az RMDSZ képviselői, sem az MPP elnöke, Biró Zsolt képviselő nem csatlakozott a beterjesztéshez.



A sajtótájékoztató végén Tőkés László és munkatársai nyilvánosan írták alá a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést. Az EP-képviselő ennek a kezdeményezésnek és a magyarországi parlamenti választásoknak a nemzetpolitikai fontosságát hangsúlyozta.

MTI