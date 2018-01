Autonómia - Üdvözlik a magyar lapok az összefogást

2018. január 9. 15:10

Üdvözölték az erdélyi magyar lapok, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és a Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös állásfoglalást ír alá hétfőn az autonómia-elképzelések összehangolásáról, de kételyeinek is hangot adtak az összefogással kapcsolatban.

A Maszol.ro portál keddi véleménycikkében a hétfői nyilatkozatra érkezett román reagálásokra utalva "szép hazugságnak" nevezte azt a nézetet, hogy az autonómia csak azért nem valósult meg, mert az RMDSZ - és újabban szövetségese, az MPP - nem kérte azt hangosan és határozottan. "Nem old meg semmit, ha az autonómia választási szlogenné válik (ismét), amelynek be nem váltása csak a kiábrándultságot, a lemondást növeli" - vélte a portál cikkírója.



A Maszol.ro szerint rossz lesz az erdélyi magyaroknak, ha a romániai pártok választási fegyverként használják az autonómiát egymás ellen. "Ideje higgadtan és felelősen feltérképezni az utat, melyet meg kell tenni az önrendelkezésig, határozottan kell képviselni azokat a törvénykezdeményezéseket, amelyek a decentralizáció, a másság elfogadásának irányába vezetnek" - fogalmazott véleménycikkében a Maszol.ro portál. A cikk írója szerint "az autonómiát nem kikiáltani, még kevésbé elkiabálni kell".



A Krónika című erdélyi magyar napilap vezércikkírója előrelépésnek tekintette a magyar politikai alakulatok összefogását, de úgy vélte: nem sokat tehet hozzá a hétfőn elfogadott hárompárti állásfoglalás a kolozsvári nyilatkozathoz, mely 25 évvel korábban először fogalmazta meg az erdélyi magyarság autonómiaigényét.



Kérdésesnek tartotta azonban a cikkíró, hogy közös nevezőre juthat-e a három párt, és kialakul-e az akcióegység az autonómia ügyében. Ezért a "az autonómia hallatán állandóan magyarveszélytől, Románia feldarabolásától tartó, az ország területi épségéért aggódó többségi társadalomnak igazán nincs oka vészharangokat kongatni". A Krónika szerint a magyarok csupán azt jelezték, hogy huszonöt év elteltével az egykori célok nem változtak.



A székelyföldi Háromszék című napilap vezércikkében úgy fogalmazott, hogy a pártelnökök által aláírt dokumentum "több a semminél, de kevesebb az elvártnál". Előrelépés ahhoz képest, hogy a magyar pártok vezetői a közelmúltban csak a sajtón keresztül üzengettek egymásnak.



A cikkíró szerint a közös nyilatkozat "lehetett volna egy új kezdet, az autonómiáért folyó harc fontos mérföldköve, az újra és újra nekiveselkedés, az elszántság megnyilvánulása, a közös akarat és a benne rejtőző erő felmutatása". Hiányoznak azonban a közös dokumentumból a határidők, és a világos cselekvési terv.



A Háromszék cikkírója szerint az állásfoglalás a közös fellépésnek csak a lehetőségét rejti, és azt a szándékot tükrözi, hogy az autonómia témáját ébren tartsák, a román társadalommal pedig párbeszédet kezdeményezzenek. "Ha mindezt komolyan is veszik, akkor minden bizonnyal látványosabb eredmények is születnek majd" - vélekedett a Háromszék székelyföldi napilap vezércikkírója.

