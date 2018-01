Babis: ha a kormány most nem kap bizalmat, lemond

2018. január 10. 17:51

Amennyiben a kisebbségi cseh kormány szerdán nem kap bizalmat a parlamenti alsóházban, január 17-én benyújtja lemondását - közölte Andrej Babis miniszterelnök Prágában a parlamenti ülés délutáni szünetében újságírókkal.

Babis azt mondta: nem zárja ki, hogy a második kísérletben koalíciós kormány is alakulhat, bár ő személyesen a politikailag egyszínű kabinetet részesítené előnyben.



"Jobb egy kisebbségi kormány mások támogatásával, de ha ez nem fog menni, akkor másoknak is felajánljuk a kormányban való részvételt" - mondta Babis újságíróknak. Leszögezte: készen állnak a koalíciós kormányzásra is, minden a helyzet további alakulásától függ.



Milos Zeman államfő már jelezte, hogy a mostani kudarc esetén a második körben szintén Babist bízza meg kormányalakítással, bár bizonyos feltétellel.



"Azzal számolok, hogy Andrej Babis rendszeresen tájékoztatni fog tárgyalásai állásáról. Abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy megvan a legkevesebb 101 biztos támogató, akkor miniszterelnökké nevezem ki" - jelentette ki az államfő a képviselőházban megtartott rövid sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva. Kijelentését nem pontosította.



Babis kifejtette: elsőként a Cseh Szociáldemokrata Párttal (CSSD) kíván tárgyalni az új kormányról, mert az már kifejezte tárgyalási hajlandóságát. Ugyancsak tervben van egy találkozó a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal. Tomio Okamura, az SPD elnöke ismételten jelezte, hogy szívesen részt venne a kormánykoalícióban, de ezt Babisék egyelőre elutasítják. A többi párt ebben a témában még nem nyilatkozott.



A kétszáz fős parlamenti alsóházban a tavaly októberi parlamenti választás győztesének, a Babis vezette ANO mozgalomnak csak 78 képviselője van, ami nem elég a kormányprogram elfogadásához. A további nyolc parlamenti párt előre jelezte, hogy nem szavaz bizalmat a kisebbségi kormánynak.

MTI