Elhalasztották a bizalmi szavazást a cseh kormányról

2018. január 10. 21:13

Jövő keddre halasztották - miután szerdán este megszakították - a parlamenti bizalmi szavazást a cseh kormányról.

A szerdai parlamenti ülés egyetlen napirendi pontja az Andrej Babis miniszterelnök vezette kabinet programnyilatkozata és a kormányról szóló bizalmi szavazás volt. Az ülést azonban szerda este megszakították, és a szavazást jövő keddre halasztották.



A váratlan fejlemény közvetlen előzménye, hogy a vacsoraszünetben összeült mandátumvizsgáló bizottság nem tudott megegyezni arról, meghallgassák-e Jirí Komárek volt rendőrnyomozót Andrej Babis miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztése ügyében.



A rendőrség azért kérte Babis és az ANO első alelnöke, Jaroslav Faltynek mentelmi jogának felfüggesztését, mert büntetőjogi eljárást indított ellenük a Gólyfészek szabadidőközpont építésekor az európai uniós támogatással történt állítólagos visszaélés miatt.



A volt rendőrnyomozó meghallgatását a mandátumvizsgáló bizottságban az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának képviselői kérték. Szerintük a volt rendőr olyan információkkal rendelkezik, amelyek bizonyíthatnák, hogy a Babis elleni Gólyfészek-ügy bizonyos körök által meg volt szervezve. Az ellenzék ellenezte Jirí Komárek meghallgatását, és azzal érvelt, hogy volt rendőr hiteltelen, és egyszer már elítélték hamis tanúzás miatt.



Miután a mandátumvizsgáló bizottság ellenzéki tagjai további egy órás tárgyalási időt követeltek, a képviselőház plénuma a Polgári Demokratikus Párt javaslatára keddig megszakította az ülést. Az ülés megszakítása ellen csak a kommunista párt képviselői szavaztak.



Az ülést azért kellett a jövő hétre halasztani, mert a szabályok szerint csütörtökön az interpellációk vannak a képviselőház napirendjén, míg péntek azért nem jó, mert kezdődik az államfőválasztás.



Andrej Babis miniszterelnök szerdán délben terjesztette a képviselőház elé kisebbségi kormánya programját és kért bizalmat a kabinet számára.



Ezt megelőzően Milos Zeman államfő intézett mintegy félórás beszédet a képviselőkhöz. Szerinte a miniszterelnök által a képviselőház elé beterjesztett programnyilatkozat jó kiindulási alap a kormány jövőbeni programjához, ezért személyesen támogatja. Zeman ugyanakkor a parlament alsóházban mondott beszédében elismerte: a jelenlegi belpolitikai helyzetben nagy a valószínűsége annak, hogy a képviselőház nem szavaz bizalmat a kisebbségi kormánynak.



Az államfő beszéde utáni rövid sajtóértekezleten megerősítette, hogy amennyiben az új kormány nem kap bizalmat a parlamenti alsóházban, a második körben is Andrej Babist bízza meg a kormányalakítási tárgyalásokkal, de miniszterelnöknek csak azután nevezi ki, ha többségi támogatást szerez a képviselőházban.



"Azzal számolok, hogy Andrej Babis rendszeresen tájékoztatni fog tárgyalásai állásáról. Abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy megvan a legkevesebb 101 biztos támogató, akkor miniszterelnökké nevezem ki" - jelentette ki az államfő újságírók előtt kérdésre válaszolva. Kijelentését nem pontosította.



Andrej Babis jelenlegi kormánya felállításánál nem kapott ilyen feltételt, ezért Babis kisebbségi kabinetet alakított. Zeman ezt azzal magyarázta, nem akarta, hogy Babis a kormányalakítási tárgyalásokon zsarolható legyen.



A miniszterelnök az ülés délutáni szünetében azt mondta űújságíróknak, hogy amennyiben kisebbségi kormánya most nem kap bizalmat a parlamenti alsóházban, január 17-én benyújtja lemondását. Babis nem zárta ki, hogy a második kísérletben koalíciós kormány is alakulhat, bár ő személyesen az egyszínű kabinetet részesítené előnyben.



A kétszáz fős parlamenti alsóházban a tavaly októberi parlamenti választás győztesének, a Babis vezette ANO mozgalomnak csak 78 képviselője van, ami nem elég a kormányprogram elfogadásához. A további nyolc parlamenti párt előre jelezte, hogy nem szavaz bizalmat a kisebbségi kormánynak. Álláspontjukat a szerdai vitában többször is megerősítették.

MTI