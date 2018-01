Cirkuszi előadást ajándékozott a pápa szegényeknek

2018. január 11. 00:09

Ferenc pápa kibérelt egy cirkuszt, hogy több mint kétezer római szegényt ajándékozzon meg egy ingyenes előadással csütörtök délután.

A Medrano-vándorcirkusz Róma külvárosában emelt óriássátra várja a meghívottakat: hajléktalanokat, szegény családokat, menekülteket.



A 2100 személyes cirkusz egészét kibérelte a közvetlenül Ferenc pápának alárendelt alamizsnahivatal - jelentette be Konrad Krajewski főalamizsnás. A nézőket önkéntesek kísérik.



Ferenc pápa már korábban is ajándékozott ingyenes cirkuszjegyeket Róma szegényeinek. Az egyházfő a szerdai általános audiencián kijelentette, "a cirkuszosok szépséget teremtenek, és ez jót tesz a léleknek, nagy szükségünk van a szépségre!".



A cirkuszi előadás nézői vacsoracsomagot is kapnak, és a közelben orvosi rendelő működik majd a rászorulók esetleges ellátására, orvosi vizsgálatra, gyógyszerek felírására.



Ferenc pápa megválasztása óta segíti a szegényeket Róma városában és a világ számos más részén. A hajléktalanok számára nyitott éjszakai szállások, a Szent Péter tér szomszédságában működő ingyenes zuhanyzók és borbélyszolgálat mellett a pápa koncerteket is rendeztetett a Vatikánban a szegényeknek. Rendszeresen meghívják őket a Vatikáni Múzeumokba is.



A cirkusz világa egyébként soha nem volt idegen a Vatikántól. II. János Pál idejében bohócok és artisták is gyakori vendégei voltak a vatikáni ünnepi előadásoknak.

MTI