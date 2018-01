Karácsony: a többség nem lehet ellenzékben

2018. január 11. 00:14

Karácsony Gergely szerint a magyar emberek többsége változásra vágyik, ezért létre kell hozni a változást akarók szövetségét, mert "a többség nem lehet ellenzékben".

A Párbeszéd társelnöke, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerdán Budapesten azt mondta, közös országot csak közös akarattal lehet létrehozni, ehhez pedig közös ajánlat, közös miniszterelnök-jelölt kell.



A Fideszt a legjobban szervezett kisebbségnek nevezte, és azt mondta, neki és támogatóinak az a dolga, hogy megszervezze a változást akarókat, a többséget, hogy megszervezze az emberek hatalmát a hatalom embereivel szemben.



Karácsony Gergely az MSZP budapesti évadnyitóján azt mondta, a Párbeszéd és az MSZP szövetsége nyitott mindenki felé, a pártok és az állampolgárok felé is, "az utolsó percig nyitva van az ajtó".



Én nem mondom senkinek, hogy álljon mögém. Sajnos, túl nagy vagyok, és nem látszódna. Én azt mondom mindenkinek, hogy álljon mellém - fogalmazott.



A Párbeszéd társelnöke közölte, nem Messiás akar lennie, "nem megváltó vagyok, hanem szolgáló". Hozzátette: ha azzal szolgálja a közös ügyet, hogy vezeti a közös listát, akkor vezetni fogja.



Az ellenzéki politikus a "fideszes áldemokrácia" helyett a szociális demokráciát nevezte elérendő célnak.



A szociális demokrácia programja szerint az emberekbe kell beruházni, a hatalom az utolsó - mondta.



Karácsony Gergely kifejtette: a szociális demokráciában képessé teszik az embereket arra, hogy azokká váljanak, amivé tehetségük alapján alkalmasak.



A szociális demokrácia nem a tőke kegyét keresi, hanem az emberi tőkébe ruház be - tette hozzá, jelezve, hogy a demokrácia ezen formája jobb egészségügyet, oktatást akar megvalósítani.



A politikus - akit az ország következő miniszterelnökeként konferáltak fel - azt mondta: a Fidesz egy dologhoz ért nagyon, hogy megossza a társadalmat, a népet, az ellenzéket, mert tudja, hogy szövetségben van az erő.



Szerinte 2010-ben sokan bíztak Orbán Viktorban, az erős kézben, de súlyosan csalódniuk kellett.



"Nem volt még senki a magyar történelemben, akinek ekkora esélye lett volna, hogy szolgálja ezt a népet" - fogalmazott, megjegyezve, nem volt még olyan sem, aki ilyen mértékben visszaélt volna hatalmával.



Karácsony Gergely azt kérte az emberektől, ne higgyenek a hamis profétáknak, akik szerint 2018-ban nem lehet győzni.



Nincs még négy évünk! - hangsúlyozta.



Beszéde végén azt kérte a hallgatóságtól, hogy álljanak fel, majd Karácsony Gergely a résztvevőkkel együtt mondta el Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének első sorait.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke, a programismertetés felelőse közölte, ha nincs közös miniszterelnök-jelölt, ha nincs közös lista, automatikusan kétharmada lesz a Fidesznek.



Be kell fejezni a demokratikus pártok közötti versenyt, be kell fejezni a testvérháborút, mert mindannyian rá fogunk menni, szétmorzsolódik a baloldali bázis - közölte.



Hozzátette: nem lehet a baloldalon az az egyetlen cél, kinek a pártlistáján landol több szavazat.



"Ennek az országnak nem DK-problémája, nem MSZP-problémája, de még csak nem is Juhász Péter-problémája van, hanem bizony ennek az országnak Fidesz-problémája van" - fogalmazott. Elmondta, nem azért kell összefogni, hogy újraírják a DK vagy az MSZP történetét, hanem hogy Magyarország történetét újraírják.



Úgy fogalmazott: "kontrollt kell szabni ennek a nyomorult jobboldali hatalomnak, meg kell állítani a Fideszt".



Szerinte óriási a tét, Magyarország nem fog kibírni még négy évet Orbán Viktor uralma alatt.



Kunhalmi Ágnes szerint Karácsony Gergellyel nem ők fogják megoldani a múlt összes sérelmét.



A plakátjaikon pedig nem az aktuális bűnbak neve fog szerepelni, hanem az, merre van az irány - mondta.



Elmondta, zavarja, hogy a kormányfő az európai országokat járva végvári kapitányként mutatja be magát és partnereivel teli szájjal szidja a menekülteket, Merkelt, Brüsszelt, de amikor ezek a jobboldali politikusok a magyar munkásokat becsmérlik, "lapít, mint nyuszi a fűben".



Kunhalmi Ágnes azt üzente a jobboldali vezetőknek, ne merészeljék becsmérelni a magyar munkásokat. A miniszterelnök pedig azt mondta, ne sunnyogjon, védje meg a magyar munkásokat.



A szocialista politikus szerint a kormány "teljesen taccsra tette" az egészségügyet és az oktatást, és azért mennek külföldre dolgozni a magyarok, hogy legyen pénzük a megemelt egyetemi tandíjakra vagy a nagymama csípőprotézisére.



"Ekkora felhatalmazással még mi, szociáldemokrata, baloldali emberek is többet vártunk" - fogalmazott.



Bírálta az önkormányzati és a választójogi törvények megváltoztatását, amelyek különösen sújtották Budapestet. Szerinte Orbán Viktor nem bírja elviselni a budapestieket.



"Biztosíthatom, hogy ez kölcsönös" - mondta.



A szocialisták fővárosi vezetője szerint ha Orbánék megint nyernek, nem lesznek kerületek, önkormányzatok, és Tarlós István lesz az utolsó főpolgármester, akire szavazni lehetett.



Meg kell őket állítani! - hangoztatta.



Új időszámítás kezdődött 2018-ban: vagy közösen lebontjuk a maffiaállamot vagy kő kövön nem marad, Magyarország évtizedekre a vesztesek közé kerülhet- mondta Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője.



Szerinte van más választás, közös jelöltekkel, közös listával, közös miniszterelnök-jelölttel el lehet zavarni a Fidesz-kormányt.



Hozzátette: a magyar emberek igazságos Magyarországot akarnak, hogy meg tudjanak élni a fizetésükből, hogy a nőknek és férfiaknak ugyanakkora fizetés járjon, a fiataloknak ne kelljen elhagyniuk az országot, és senki ne kapjon rühet a magyar kórházakban.



MTI