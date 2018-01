Tudose: nincs jelentősége az autonómiatörekvéseknek

2018. január 11. 10:47

Mihai Tudose román miniszterelnök szerint nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról.

A miniszterelnök szerdán késő este telefonon nyilatkozott a témáról a Realitatea hírtelevíziónak, amely egész estés műsort szánt a romániai magyar kérdésnek. A miniszterelnök kijelentette: a magyar pártok felvetését nem szabad figyelmen kívül hagyni, alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki.



"Az a véleményem, hogy ez csak az idei évre vonatkozik. Egy zászlókitűzési kísérlet, hogy mi rájuk vessük magunkat, hogy nekik aztán legyen okuk ránk vetni magukat. Így pedig a centenárium éve (Erdély és Románia egyesülése centenáriumának az éve) a mosogatólé szomszédok közötti egymásra loccsantásának az éve legyen" - fogalmazott a miniszterelnök.



Mihai Tudose arra is kitért, hogy az autonómiaterveket összehangoló magyar pártok nem képviselnek jelentős politikai erőt Romániában. "Ezek ott vannak náluk (a magyaroknál) az udvarban. Nem kell semmibe venni őket, de nem is kell nagyon lobbanékonyan viszonyulni a kérdéshez" - jelentette ki a miniszterelnök, akinek a rossz telefonos kapcsolat miatt a stúdióban ülők is csak részben értették a nyilatkozatát.



A műsorvezető kérdésére, hogy "akkor az az ön válasza, hogy ez (az autonómia) kizárt?" Mihai Tudose azt felelte: "nem lehet szó róla".



A műsor résztvevői rendkívül súlyosnak tartották, hogy a romániai magyar pártok Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott közvetítésével jutottak azonos álláspontra az autonómia kérdésében, és azt is sérelmezték, hogy a román kormány nem tiltakozott emiatt.

MTI