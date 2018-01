Donyec - A tűzszünet ellenére folytatódnak a harcok

2018. január 11. 12:37

A téli ünnepek idejére életbe léptetett tűzszünet ellenére folytatódnak a harcok a Donyec-medencében, az elmúlt napban három ukrán katona vesztette életét és négy sebesült meg a Moszkva által támogatott szakadárok támadásaiban - jelentette csütörtökön a kijevi hadműveleti parancsnokság.

A közlemény szerint a szakadárok az elmúlt napokhoz képest több tüzérségi támadást és egyéb provokációt hajtottak végre az elmúlt 24 órában. Egy alkalommal az ukrán katonák arra kényszerültek, hogy viszonozzák a tüzet - számolt be a parancsnokság sajtóosztálya.



A frontvonal északi - luhanszki - szakaszán fekvő Luhanszke településnél a szakadárok 82, illetve a minszki megállapodások értelmében tiltott, 120 milliméter kaliberű aknavetőket, valamint szintén nagy kaliberű golyószórókat vetettek be az ukrán katonák állásai ellen. A frontvonal ezen szakaszán több tüzérségi támadást indítottak különböző kaliberű tüzérségi fegyverekkel Zajceve, Novoluhanszke, valamint Trojicke településeknél.



Közben a DAN szakadár hírügynökség csütörtökön azt jelentette, hogy három polgári személy sebesült meg a front menti térség szakadár ellenőrzés alatti oldalán, Donyeck peremvidékén, illetve a Horlivka közelében lévő Szpartak településen. A DAN szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban 13-szor sértették meg a tűzszünetet, és csaknem kétszáz, különböző kaliberű tüzérségi lövedéket lőttek ki a Donyeck megyei szakadár területre.



A Luhanszk megyei szakadárok négy tűzszünetsértésről adtak hírt. Állításuk szerint az ukrán fegyveres erők tagjai a minszki megállapodásokban tiltott nehéztüzérségi fegyvereket is bevetettek.



A kelet-ukrajnai válság tárgyalásos rendezésére életre hívott háromtagú, Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló minszki összekötő csoport az újévi és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel tavaly december 24-től léptetett életbe - a négy éve tartó konfliktus során már sokadszor - újabb tűzszünetet.

MTI