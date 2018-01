Választás - LMP: a párt örül a választás időpontjának

2018. január 11. 15:27

Az LMP örül annak, hogy Áder János köztársasági elnök a lehető legközelebbi időpontra, április 8-ra tűzte ki a választást, mert ez azt jelenti, hogy így a lehető leggyorsabban kezdődhet meg a korszakváltás Magyarországon és a lehető leghamarabb el lehet zavarni a Fidesz-KDNP kormányt - mondta az ellenzéki párt szóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kanász-Nagy Máté hangsúlyozta: az LMP elkötelezett a 2018. áprilisi kormányváltásban és a következő hónapokban azért dolgozik, hogy az elmúlt 27 évet meghaladva végre egy új korszakot hozzon el Magyarország számára.



Véleménye szerint ugyanakkor súlyos tényezőként árnyékolja be a pártok előtt álló választási kampányt, hogy "az elvben független Állami Számvevőszék" (ÁSZ) ebbe "durván beavatkozott". Úgy vélte: az ÁSZ a Fidesz és Orbán Viktor "meghosszabbított kezeként működik, amikor lecsap az ellenzéki pártokra". Ez egy koncepciós eljárás, az LMP-re is milliós bírságot szabtak ki, amit "nem fogunk befizetni, s keressük a jogi lehetőségét annak, hogyan tudunk kiállni az igazunkért" - mondta.



A választási kampányt beárnyékoló másik súlyos tényezőnek azt nevezte, hogy a választási törvény különbséget tesz a magyar állampolgárok között, hiszen a határon túli magyarok számára biztosítja a levélben szavazást, míg a külföldön élő magyarok számára nem. Közölte: az LMP ezért azt szorgalmazza, hogy ezt a kérdést mielőbb rendezzék, és az áprilisi választáson a külföldre vándorolt magyarok is szavazhassanak levélben.

MTI