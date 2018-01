Választás - Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd

2018. január 11. 15:57

Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz - mondta az MSZP elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva.

Arról, hogy a listán hány helyet kapna a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt, Molnár Gyula közölte, a helyekről nincs még konkrét és végleges megállapodás, azon dolgoznak, hogy a következő parlamentben a Párbeszédnek önálló frakciója legyen.



Igennel felelt arra a kérdésre, hogy a közös lista azt jelenti, hogy a parlamentbe kerüléshez az összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát kell elérniük.



A pártelnök elmondta, a listáról hivatalosan február 10-én - az MSZP kongresszusán - döntenek hivatalosan, de úgy tekintik, hogy a döntés politikai értelemben megszületett.



Jelezte, mindenki felé nyitottak az együttműködésre egészen február 16-án éjfélig.



A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul.



Az országgyűlési választás kiírását az MSZP elnöke úgy kommentálta: "a startpisztoly eldördült". Az MSZP és a Párbeszéd készen áll arra, hogy április 8-án mindent megtegyen azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen - hangoztatta.



Azért fognak dolgozni a következő 87 napban - folytatta -, hogy az embereknek világos legyen: európai, igazságos országot is lehet építeni.



Szerinte az emberek többsége változást akar Magyarországon. Hozzátette: ez csak akkor lesz igaz, ha az emberek jelentős része megmozdul.



Molnár Gyula közölte, "arra kérünk mindenkit, hogy április 8-át most ikszelje ki a naptárában. Mindenki menjen el szavazni. Ha kellő számban mennek el az emberek szavazni, akkor Magyarország 2018. április 9-től egy másik, egy nyugodtabb, békésebb ország tud lenni".



Az MSZP elnöke elmondta, a következő hónapokban végigjárják az országot Karácsony Gergellyel és be fogják mutatni: az országot kettészakították egy szűk, az elmúlt hét évben gyarapodó elitre és a többség Magyarországára, amely ebben az időszakban nem tudott boldogulni.



Molnár Gyula közlése szerint beszélni fognak arról is, hogy lehet több bért fizetni az embereknek, lehet kiszámítható és biztonságos a nyugdíjrendszer. Hozzátette: "felszabadítják" az oktatást és a GDP minimum hat százalékát költik majd erre a területre kormányra kerülve.



Kitért arra, el fogják azt is mondani, hogyan lehet növelni a forrásokat az egészségügyben és azt, hogyan lehet a várólistákat csökkenteni.



Arról is fognak beszélni - mondta -, hogyan lesz a családoknak és a nőknek jobb az országban.



A nap folyamán egyeztetett az egyéni jelöltállításról az MSZP, a DK és az Együtt elnöke. A Gyurcsány Ferenc DK-elnök irodájában tartott egyeztetésről egymásnak ellentmondóan nyilatkozott az MSZP és az Együtt elnöke. Juhász Péter azt mondta, hogy a DK-val ellentétben az MSZP nem nyitott a koordinációra. Molnár Gyula viszont úgy vélekedett: csak informális megbeszélést tartottak, ahol semmi nem dőlt el. Gréczy Zsolt DK-szóvivő azt mondta a várakozó újságíróknak, hogy Gyurcsány Ferenc nem nyilatkozik a megbeszélésről.

MTI