Választás - Z. Kárpát:örül, hogy lerövidül a kampány

2018. január 11. 19:03

A Jobbik kormányváltó képességét hangsúlyozta Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus ugyanakkor az Állami Számvevőszék (ÁSZ) határozatára utalva azt is megjegyezte: meg kell kérdőjelezni a választások legitimitását, ha a kormánypártok túlhatalmának egyértelmű jelei így maradnak.



A Jobbik mindent megtesz a választások megnyerése érdekében és az egyetlen potens kihívóként áll a szorítóban - emelte ki, hozzátéve: az ÁSZ és Orbán Viktor "összjátéka" azonban megkérdőjelezi a részvételüket.



Z. Kárpát Dániel azt is mondta: két szereplősre szűkült a meccs, a felaprózódott és "sokszor saját pozíciójukat sem feltétlenül ismerő kisebb ellenzéki erők" nem számolhatnak reálisan győzelemmel, a Jobbik pedig tisztességes eszközökkel, programalapú viták generálásával igyekszik elérni célját a jogszabályi keretek között. Értékelése szerint ezzel szemben a kormánypártok ezen kereteket meghaladva próbálják "kinyírni" politikai ellenfeleiket és az egypártrendszer felé vinni az országot.



Az április 8-i dátumot firtató kérdésre a politikus azt mondta: örül neki, hogy lerövidül a kampány, mert nem tetszik neki, hogy ilyenkor programalapú viták helyett "egymás édesanyjának a hogylétével vannak elfoglalva" a különböző pártállású emberek.



A kampány kezdésére vonatkozó felvetésre pedig azt közölte: Vona Gábor pártelnök a hónap végén tart évadnyitó rendezvényt és addigra hozzáférhető lesz választási programjuk is. Hozzátette: a szimpatizánsokon múlik, hogy egyáltalán rajtvonalhoz tudnak-e állni.



Az ÁSZ által kiszabott bírság kifizetésének esetleges elhalasztására úgy reagált: nem új vizsgálatról és tisztességes feltételekről van szó, hanem a tisztességtelen feltételek átstrukturálásáról, s ebben nem lesznek partnerek, mert azzal elismernék, hogy van jogalapja a büntetésnek.



Az alelnököt megkérdezték arról is, miért nem indít a Jobbik jelöltet a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson. Azt felelte: nem tud szakmai kifogásokat felhozni Márki-Zay Péterrel szemben, akinek tiszteletben tartják a függetlenségét. Jelezte azt is, hogy a párt az országgyűlési választásra készül, a mostani helyzetben a súlypontok áthelyeződtek.

MTI