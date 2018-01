Hivatalos koalíciós tárgyalást javasolnak a német pártok

2018. január 12. 13:12

Sikerült péntek reggel megállapodniuk a Németországot jelenleg kormányzó konzervatív uniópártok és szociáldemokraták vezetőinek a közös kormányzás folytatásának alapjairól, így megkezdődhetnek a hivatalos koalíciós tárgyalások - tudatták a Berlinben folytatott egyeztetések menetét ismerő források.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU), a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) előzetes koalíciós egyeztetésének több mint 24 órája, csütörtök reggel kezdődött utolsó fordulójáról kiszivárgott értesülések szerint egyelőre a legfelső szinten, a pártelnökök és parlamenti frakcióvezetők körében sikerült megállapodásra jutni. A vasárnap kezdett egyeztetés eredményeit egy 28 oldalas dokumentumban foglalták össze.



A szöveget még el kell fogadnia a pártok egyenként 13 fős küldöttségeinek is. Ha ez sikerül, a megállapodás részleteit Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke, Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a CSU elnöke és Martin Schulz, az SPD vezetője ismerteti majd egy közös sajtónyilatkozatban. Ez pénteken napközben várható.



Német hírportálok beszámolói szerint a 2013 óta kormányzó nagykoalíció pártjainak vezetői a többi között abban állapodtak meg, hogy a 2021-ig tartó ciklusra megalakuló újabb közös kormányuk nem emeli az adókat, és továbbra is erőteljesen korlátozzák az oltalmazott státuszt szerző menedékkérők családegyesítési jogát. A kompromisszum értelmében havonta legfeljebb 1000 ember érkezhet Németországba az oltalmazottak családegyesítése révén.



A dokumentum azt is tartalmazza, hogy valamennyi menedékjogi státuszt együttvéve Németország évente 180-220 ezer embert fogadhat be humanitárius okokból.



A pártok illetékes testületei az eredményeket rögzítő dokumentum alapján külön-külön döntenek arról, hogy továbblépjenek-e a hivatalos koalíciós tárgyalások szakaszába. A szociáldemokraták egy rendkívüli kongresszuson, január 21-én határoznak az ügyben.



A koalíciós tárgyalások legkorábban a hónap végén kezdődhetnek, és ha sikerül kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.



Az új kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a 2005-2009-es és a 2013-2017-es ciklus után a harmadik nagykoalíció Angela Merkel vezetésével, és a negyedik Merkel-kormány.

MTI