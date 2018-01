Jól alakul a német koalíciós egyeztetés

2018. január 12. 14:11

Véget ért az eddigi kormánypártok előzetes egyeztetése, hivatalos koalíciós tárgyalást javasolnak

Az újabb közös kormány megalakítását célzó tárgyalások megkezdése mellett foglaltak állást pénteken Berlinben a Németországot 2013 óta kormányzó nagykoalíció pártjainak képviselői, akik vasárnap óta egyeztettek az együttműködés folytatásának lehetőségéről.

A megbeszélések több mint 24 órán keresztül tartó utolsó fordulója után a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) küldöttsége egyaránt egyhangúlag döntött arról, hogy pártjuk illetékes testületeinek a hivatalos koalíciós tárgyalások elkezdését javasolják - jelentette be Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke, Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a CSU elnöke és Martin Schulz, az SPD elnöke.



Mindhárman kiemelték, hogy elégedettek az egyezetés eredményével. Horst Seehofer elmondta, hogy akár már húsvét előtt is megalakulhat a következő szövetségi kormány, amelynek révén "négy nagyon jó év" következik Németországban.



Angela Merkel megjegyezte: az előzetes egyeztetés annyira alapos és mélyreható volt, hogy a hivatalos koalíciós tárgyalás viszonylag könnyű lehet. Hangsúlyozta, hogy a megállapodásért mindhárom fél nagy erőfeszítéseket tett, "mindenki átlépett a saját árnyékán".



Hozzátette, hogy a megállapodást rögzítő dokumentum megmutatja, a CDU, a CSU és az SPD "komolyan dolgozik azért, hogy ebben a törvényhozási ciklusban lerakjuk az alapokat ahhoz, hogy 10 és 15 év múlva is jól élhessünk Németországban".



A CDU-nál és a CSU-nál formalitás a koalíciós tárgyalás elkezdéséről szóló döntés; a szondázásnak is nevezett előzetes egyeztetést lefolytató küldöttség javaslatot tesz az adott párt vezető testületének, amely hivatalosan döntést hozz arról, hogy tárgyalást kezdenek a másik két párttal egy újabb kormány megalakításáról. Az SPD-nél viszont a nagykoalícióval szembeni ellenállás miatt várhatóan nehéz belső vitában kell kiérlelni a döntést.



A szociáldemokraták vezetőinek egy rendkívüli pártkongresszuson, január 21-én meg kell szerezniük a több száz küldött többségének támogatását ahhoz, hogy elkezdhessék a koalíciós tárgyalást. Ha sikerrel járnak, és egy koalíciós szerződést is sikerül kidolgozni, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a párttagok voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.



Angela Merkel és Horst Seehofer mindehhez sok sikert kívánt Martin Schulznak, aki kiemelte, bízik abban, hogy sikerül a kongresszusi küldötteket és a párt tagságát megnyerni a nagykoalíció megújításához. Megjegyezte: a siker lehetőségét jelző mutatóként, "egy kis indikátorként" lehet értelmezni azt a tényt, hogy a párt valamennyi irányzatát reprezentáló tárgyalódelegáció az előzetes egyeztetés végén egyhangúlag szavazott amellett, hogy a koalíciós tárgyalások elkezdését javasolják.



A szondázás eredményét összefoglaló 28 oldalas dokumentumból Angela Merkel elsősorban azt emelte ki, hogy a következő kormánynak küzdenie kell azért, hogy Németország lépést tartson a digitális átalakulással. Mint mondta, fel kell építeni a "gigabit társadalmat", mert "a digitalizáció mindent megváltoztat", és "a világ nem vár Németországra". Ezért a többi között gondoskodni kell arról, hogy az állam legyen gyorsabb és hatékonyabb. Gondoskodnia kell a biztonság megőrzéséről is, egyebek mellett elhatározták, hogy 15 ezer fővel növelik a rendőrség létszámát.



Hozzátette: az új kormány az Európai Unió megújításának kormánya, egy "új kezdet" kormánya is lesz, és az EU-politikában szorosan együttműködik Franciaországgal.



Az egyeztetés végeztével nyilvánosságra hozott dokumentumban majdnem oldalanként, összesen 25-ször szerepel a digitális kifejezés, vagy annak valamely változata, egyebek között azzal kapcsolatban, hogy 2025-re a hazai össztermék (GDP) 3,5 százalékának megfelelő szintre kell emelni a kutatásra és fejlesztésre fordított forrásokat. Állást foglaltak amellett is, hogy éppen a digitális átalakulás miatt van szükség a gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalására és a megtermelt javak méltányos elosztására alapuló szociális piacgazdaság "reneszánszára".



A dokumentum leghosszabb, első fejezete az EU-ról szól, és az új kezdet ígérete mellett elsősorban az áll benne, hogy a három párt "a demokrácia és a szolidaritás Európája" mellett, valamint "a versenyképesség és a beruházások Európája" mellett áll ki.



Az egyeztetések egyik leginkább vitatott témája a migráció volt. Ezzel kapcsolatban kiemelték: "fellépünk egy közös európai menekültügyi rendszerért", amelynek része "egy méltányos elosztási mechanizmus a védelemre szorulók számára". Hozzátették, hogy támogatják a menekültek elosztásáról szóló EU-s döntéseket.



Hangsúlyozták: tovább kell folytatni az erőfeszítéseket a Németországba és Európába irányuló migrációnak a társadalom befogadó, integrációs képességének megfelelő "irányításáért és korlátozásáért", hogy ne alakuljon ki ismét "olyan helyzet, mint 2015-ben".

Ezért törekedni kell arra, hogy a menekültügyi rendszer keretében befogadott emberek száma az évi 180 ezer és 220 ezer közötti sávban maradjon, és ezen belül legfeljebb havonta 1000 fő érkezzék Németországba a családegyesítés révén - áll a dokumentumban.

MTI