A lengyel médiahatóság visszavonta a TVN bírságát

2018. január 12. 15:57

A lengyel médiahatóság visszavonta a TVN amerikai kereskedelmi televízióra az ellenzéki akciók törvénysértőnek minősített tudósítása miatt kiszabott bírságot, ám a felügyeleti szerv pénteki közlése szerint ezzel nem oldódott meg a társadalmi konfliktusokat szító tudósítások problémája.

A lengyel országos rádió- és televíziótanács (KRRiT) tavaly decemberben szabott ki 350 ezer eurót értékű bírságot a TVN-re, arra hivatkozva, hogy a csatorna törvénysértő módon tudósított az egy évvel ezelőtti ellenzéki parlamenti ülősztrájkról.



A KRRiT szerdán visszavonta a bírságot, figyelembe véve az újságírói szervezetek véleményét és a TVN érvelését. A médiahatóság elnöke, Witold Kolodziejski egyúttal kilátásba helyezte egy újságírói kerekasztal összehívását, mely az újságírók ellen irányuló agresszió problémájával foglalkozna.



Kolodziejski ezzel többek között azokra a szóbeli és tettleges támadásokra utalt, amelyek az utóbbi hetekben a lengyel közszolgálati televíziónak az ellenzéki tiltakozásokról tudósító munkatársait érték.



A Rzeczpospolita című jobbközép napilapban pénteken megjelent interjúban Kolodziejski megerősítette a KRRiT azon véleményét, miszerint a TVN tudósításai a parlamenti ülősztrájkról "nem voltak semlegesek, és az akkoriban fennálló veszélyes hangulatokat szíthatták". A bírság visszavonását a TVN által kilátásba helyezett perrel is indokolta, mely szerinte több évig is húzódhatna, ami "nem segítené elő a helyzet tisztázását".



Kolodziejski szerint Lengyelországban továbbá is fennáll az a probléma, hogy a média a politikai konfliktusok közvetlen szereplőjévé válik. A megoldást éppen az újságírói kerekasztalnál keresnék, melyen egy, minden irányultságú média számára elfogadható újságírói kódexet fogalmaznának meg.



A TVN és a szintén kereskedelmi Polsat televízió a közszolgálati televízió (TVP) mellett a legnézettebb Lengyelországban. Az első kettő csatornáit, hírtelevízióit az ellenzéknek kedvezőknek tartják, a TVP csatornái a kormánypárttal rokonszenvezők körében a legkedveltebbek.

MTI