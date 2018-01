Összegyűltek a Putyin jelöléséhez szükséges aláírások

2018. január 12. 21:11

Összegyűlt a Vlagyimir Putyin elnökjelöltté minősítéséhez szükséges támogató aláírás - közölte pénteken az orosz államfő választási stábja.

Putyin független jelöltként indul, és ebben a minőségében 300 ezer aláírást kellett összegyűjtenie. Andrej Kondrasov, a választási stáb sajtófőnöke az Interfax hírügynökséggel közölte, hogy péntekre több mint 408 ezer támogató aláírás érkezett be, de a gyűjtés így is folytatódik.



A hivatalban lévő elnök mellett Vlagyimir Mihajlov feltaláló, a kosztromai megyei önkormányzati tanács képviselője is megpróbálja függetlenként teljesíteni a 300 ezres kvótát.



Az orosz Központi Választási Bizottság pénteken hivatalos elnökjelöltként jegyezte be Pavel Grugyinyin szovhozelnököt, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának párton kívüli támogatottját. Eddig ezt a minősítést csak a jobboldali-nacionalista liberális demokraták vezetője, Vlagyimir Zsirinovszkij kapta meg. A két parlamenti képviselettel rendelkező pártot egyébként a választási törvény nem kötelezi aláírásgyűjtésre.



Arról, hogy a nem parlamenti pártok elnökjelölt-aspiránsai közül kik kezdhetik majd meg az aláírásgyűjtést, szombatra virradóra dönt majd a választási bizottság. Ebben a kategóriában 100 ezres a minimális támogatottsági küszöb.



A választási testületnek szerdáig 21 párt jelentette be, hogy jelölő kongresszust tartott. A bizottság eddig 14 párt képviselőjét vette az aláírásgyűjtést és a kampányszámla megnyitását lehetővé tevő nyilvántartásba.



Az elnökválasztást március 18-án tartják Oroszországban.

MTI