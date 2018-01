Felminősítette Horvátországot a Fitch Ratings

2018. január 12. 23:49

Felminősítette Horvátországot pénteken a Fitch Ratings, mindenekelőtt a horvát gazdaság folyamatosan erősödő külső fizetési pozíciójával és a várakozásoknál jobb költségvetési teljesítménnyel indokolva a döntést.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "BB" szintről egy fokozattal "BB plusz"-ra javította Horvátország hosszú futamidejű, devizában és helyi valutában kibocsátott államadósságának besorolását. Az új szuverén adósosztályzatok kilátása stabil.



Horvátország államadós-besorolása a pénteki felminősítés ellenére változatlanul a magas hozamú kategóriában van, egy fokozattal a befektetésre ajánlott sáv belépőszintje alatt.



Magyarországot a három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch és a Standard & Poor's "BBB mínusz", a Moody's Investors Service ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal - tartja nyilván.



A Fitch Ratings a horvát államadós-osztályzat pénteken bejelentett javításának indoklásában kiemelte, hogy a turizmusból származó jövedelmek emelkedése tartós javulást eredményezett a horvát gazdaság külső pozíciójában. A folyómérleg-egyenleg 2013-ban többletbe fordult, és a Fitch várakozása szerint ez a többlet a 2019-ben záruló előrejelzési távlatban fennmarad.



A hitelminősítő adatai szerint a tavalyi rekord turistaszezon, valamint az, hogy a külföldi tulajdonú bankok eredményeik alacsonyabb hányadát utalták haza, 2017-ben a hazai össztermék (GDP) 3,7 százalékára duzzasztotta a folyómérleg-egyenleg többletét az előző évi 2,7 százalékról.



A horvát gazdasági aktivitás importfüggősége ugyanakkor a Fitch Ratings várakozása szerint azt jelenti, hogy a fogyasztás és a beruházások élénkülése nyomán a folyó többlet 2019-ben a GDP-érték 2 százalékára szűkül.



A hitelminősítő szerint azonban így is folytatódik a külső adósság markáns csökkenése. A Fitch előrejelzése az, hogy Horvátország nettó külső adósságállománya 2019 végéig a hazai össztermék 16 százalékára csökken a tavalyi év végére becsült 26 százalékról és a 2014 végén mért 52 százalékról.



A Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy az általa jövőre várt szint már közelít a "BB" kategóriás államadósokra jellemző középértékhez, amely a Fitch besorolási listáján 12 százalék.



A hitelminősítő kiemelte azt is, hogy a horvát államháztartás mérlege tavaly - az ESA2010-es módszertan alapján most először - többlettel zárt a költségvetésbe beállított 1,3 százalékos GDP-arányos hiánycél helyett.

MTI