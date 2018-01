Novák Katalin: a család az együttlét öröméről is szól

2018. január 13. 16:55

A család az együttlétről is szól, amikor közös programokon vesz részt a család minden tagja - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szombaton Budapesten, a Városligeti Műjégpályán, a Családok Éve programsorozat nyitórendezvényén.

Elmondása szerint bár ezeken a programokon nem direkt módon foglalkoznak a gyerekekkel, de amikor segítik, instruálják őket, például megtanítják őket korcsolyázni, akkor összekovácsolódik a család, és ezekre az élményekre a gyerekek felnőttként is örömmel emlékeznek vissza.



Novák Katalin a családtámogatási rendszer újdonságait emelte ki, így azt, hogy a nagycsaládosoknak elengedik a hitelük egy részét, hogy a diákhitelt is elengedik, vagy felfüggesztik a törlesztést, ha gyermeket vállalnak. Közölte, Babakötvényt kapnak azok a magyarok is, akik nem Magyarország területén vállalnak gyereket, illetve megduplázzák a diplomás gyedet. Hozzátette ugyanakkor, hogy a család nem elsősorban az anyagi támogatásokról szól.

MTI