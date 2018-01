Bűnösnek vallotta magát a Hamburgban késelő muszlim

2018. január 13. 17:21

A 26 éves palesztin férfi pénteken elismerte, hogy egy áruház polcáról eltulajdonított húsz centiméteres késsel egy embert megölt, és hatnak súlyos sérüléseket okozott. Szerencsére a járókelők meg tudták akadályozni, hogy több embert is megkéseljen, és a rendőrség őrizetbe vette.

Christoph Burchard védőügyvéd azt nyilatkozta, hogy védence Ahmad Alhaw elismeri az ellene felhozott súlyos vádakat, és vállalja tette következményét, melyet 2017. július 28-án Hamburgban követett el. A tettes kihallgatása után a hatóságok azt nyilatkozták, hogy a bűncselekmény végrehajtásakor a merénylőnek fontos volt, hogy minél több német keresztény életének oltsa ki. Ezzel azt akarta elérni, hogy tettét iszlamista támadásnak tekintsék, segítve a dzsihád népszerűsítését világszerte. Elismerte, hogy terrorista, de nyomozók nem találtak arra utaló jeleket, hogy Alhaw tagja lett volna az Iszlám Államnak vagy bármelyik terrorszervezetnek.

Az Egyiptomban fogorvosnak tanult férfi először 2009-ben Norvégiában adta be menedékkérelmét, ahol elutasították. Több európai országban – köztük Svédországban, Spanyolországban is – benyújtotta a kérvényét, majd végül Németország fogadta be, ideiglenesen. A radikalizmusra hajlamos férfit lenyűgözte a nyugati kultúrában tapasztalt szabadság, de úgy érezte, hogy a társadalom kívülállóként tekint rá vallása miatt.

A tárgyalása március 2-ig tart, aminek keretein belül meghallgatják a hat sérültet is, és a tettes életfogytig tartó börtönbüntetésre számíthat.

