Együtt: Szigetvári lesz a miniszterelnök-jelölt

2018. január 13. 17:39

Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szombati budapesti küldöttgyűlése Szigetvári Viktort választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének, az országos politikai tanács pedig arról határozott, hogy Juhász Péter legyen a listavezetők.

Az esemény szünetében Szigetvári Viktor azt mondta az újságíróknak, hogy az Együtt az egyetlen olyan párt, amely felnőttnek tekinti a választókat, ezért nem fogják folytatni az elmúlt "évtizedek néphülyítését", nem tesznek betarthatatlan ígéreteket.



2018 tavaszának az lesz a tétje, hogy megtörik-e az Orbán-rezsimet - közölte.



A választás végkimenetele az is lehet, hogy abszolút többséget szerez egy baloldali, zöld és liberális pártokból álló koalíciós kormány, ahogy az is, hogy a Fidesz kapja a legtöbb szavazatot, mégis elveszíti abszolút többségét - fogalmazott.



Az Együtt egyszerre fog a megújulás és az együttműködés érdekében politizálni - szögezte le.



A választmányi elnök azt mondta, hogy az ellenzéki együttműködésben részt vevő egyéni jelöltekre adott szavazat, egy "népszavazás" Orbán Viktor ellen.



A listán pedig döntsenek a jövőről! - kérte a választókat Szigetvári Viktor, aki hangsúlyozta, hogy a listán sokféle alternatíva közül lehet választani, de ők az egyetlen liberális-demokrata párt Magyarországon.



Ma az összes olyan ellenzéki párt, amelyik saját miniszterelnök-jelöltet állított, úgy beszél a választókhoz, mintha egyedül készülne kormányt alakítani, annak ellenére, hogy mindenki tudja, a Fideszt csak egy koalíciós kabinet tudja megtörni - közölte.



Egy rendszerváltó koalíciós kormányt kell létrehozni, és abból nem hiányozhat az Együtt - összegzett.



Az Együtt két hét múlva megnevez több árnyékminisztert, és nyilvánosságra hozza az első kétszáz napról szóló programját - jelentette be.



Hajdu Nóra alelnök azt mondta, nagyon nehéz kampány elé néznek, mert nem tudnak arra felkészülni, hogy mire számítsanak az "orbáni bulvármédiától" vagy mikor "küldik rájuk" az "államinak már csak nehezen nevezhető" számvevőszéket.



Leszögezte, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha itthon és külföldön egyaránt az együttműködésre épül.

Juhász Péter, az Együtt elnöke (k), Szigetvári Viktor választmányi elnök (j) és Hajdu Nóra alelnök a párt budapesti küldöttgyűlésén 2018. január 13-án. MTI Fotó: Mohai Balázs



Juhász Péter pártelnök, aki azt is bejelentette, hogy listájuk első hatvan helyének felén nők szerepelnek, azt mondta, nincs bennük kétség afelől, hogy az Együtt ott lesz 2018-ban az Országgyűlésben.



Az az elvesztegetett szavazat, "ami csak arról szól, hogy bármilyen módon összefogás jöjjön létre, bárki között, bárhogy", mert egy nettó technokrata összefogásból nem következik megújulás, nem épülhet ország - jelentette ki.



Hozzátette, az is elvesztegetett szavazatokat eredményez, ha valaki elhiteti magáról, hogy egyedül végrehajtja a megújulást, és ahhoz nincs szükség együttműködésre.



Hangsúlyozta, elfogadják, hogy egyes pártok külön listákat akarnak állítani, de azt nem fogadják el, hogy az egyéni körzetekben ne működjenek együtt. Néha elő kell állnia egy olyan helyzetnek, hogy minden választókerületben csak egy, méghozzá a legalkalmasabb jelölt áll szemben a Fidesszel - érvelt a politikus.



Ha az MSZP nem hajlandó arra, hogy legalább néhány helyen visszavonja jelöltjét, akkor hogy várható el egy másik párttól, hogy áldozatot hozzon - tette fel a kérdést Juhász Péter, aki hangsúlyozta, ők továbbra is nyitottak az együttműködésre.



Az Együtt számára azok az értékek a legfontosabbak, amelyek egyszerre jelenítik meg a liberális demokráciát és az igazságosságot. Az Együtt egyszerre tudja képviselni a bátorságot, a szabadságot és a közösséget - jelentette ki.



Ha egy ezen alapuló országot tudnak teremteni, akkor jó helyen fognak élni - mondta a pártelnök.



MTI