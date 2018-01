Cseh elnökválasztás - szoros lesz a második forduló

2018. január 14. 13:19

Tóth Norbert, az Alapjogokért Központ kutatója szerint nagyon szoros lesz a cseh köztársaságielnök-választás második fordulója, amelyben több párt megpróbál összefogni Milos Zeman jelenlegi államfő ellen.

Tóth Norbert, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense is, vasárnap az M1 aktuális csatornán azt mondta: a politikai pártok és a kiesett elnökjelöltek nagy része is Jirí Drahost támogatja, de nem lehet egyszerűen összeadni a szavazatokat, a választók sokrétűbben gondolkodnak. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy fej fej mellett van a két jelölt - tette hozzá.



Megjegyezte: bár Milos Zeman eddig nem volt hajlandó elnökjelölti vitára, legutóbb jelezte, hogy kész leülni vitatkozni Jirí Drahossal.



Úgy fogalmazott: Milos Zemant "kellemetlen" politikusnak tartják, ráadásul hivatásos politikus, míg Jirí Drahos a cseh tudományos akadémia elnöke volt, neki "semleges" imázsa van, nem politizált korábban, ezért hitelesebbnek tűnik. Drahost nyugatos jelöltnek tartják, Zemant pedig "beskatulyázták oroszbarát, Kína-barát" elnöknek, de ez szerinte leegyszerűsítő, mivel Zeman gondolkodása ennél jóval sokszínűbb.



Andrej Babis kormányfővel Milos Zeman tudna jobban együttműködni - mondta Tóth Norbert, hozzátéve: szerinte volt egy háttéralku közöttük, mert az utolsó pillanatban Babis jelezte, hogy Zemant támogatja, noha korábban voltak vitáik. Szerinte Jirí Drahos köztársasági elnökként valószínűleg nem adna újabb lehetőséget Babisnak, és ez előrehozott választásokhoz vezetne.



A cseh közvetlen államfőválasztás szombaton véget ért első fordulójában nem sikerült megválasztani az új köztársasági elnököt. A győzelemhez a szavazatok több mint 50 százalékának a megszerzésére lett volna szükség, ez a kilenc jelölt közül senkinek sem sikerült.



Az összes voks összeszámlálása alapján Milos Zeman és Jirí Drahos jutott be a második fordulóba. Milos Zeman mintegy 38,5 százalékot, Jirí Drahos pedig mintegy 26,5 százalékot kapott.

MTI - M1