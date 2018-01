Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - váltó: ezüst és bronz

2018. január 14. 16:38

Mindkét magyar váltó érmet nyert a drezdai EnergieVerbund Arenában rendezett rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: a női négyes második, a férfi harmadik lett.

A Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra összeállítású kvartett az orosz mögött, de a francia és a német staféta előtt szerezte meg az ezüstérmet.



A Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor alkotta férfi váltó pedig a Hollandia és Oroszország mögött lett bronzérmes az olaszokat megelőzve.



Előbb a női fináléra került sor. Keszler jól elkapta a rajtot, azonnal élre állt. A négyből egyik csapat sem akciózott, így a magyarok vezették a vonatot és látszólag kézben tartották a futamot. Ez akkor sem változott, amikor már fokozódott a tempó. Az első izgalmas jelenetsor akkor történt, amikor nyolc körrel a vége előtt a németek egyik embere az elrontott váltás miatt elesett. De nem sokáig maradt három staféta versenyben az érmekért, ugyanis alig néhány körrel később a franciák is elestek.



A hajrá így kétcsapatos küzdelemre redukálódott, de a tavaly vb-ezüstérmes magyarok voltak előnyösebb pozícióban. Az utolsó váltást azonban az oroszok fél körrel előbbre hozták, s ekkor sikerült a legutóbb is ezüstérmes magyar váltó elé kerülniük. Jászapátira hárult a feladat, hogy visszaszerezze az éllovas pozíciót, azonban ez nem sikerült neki, így az előző évhez hasonlóan ismét második lett a négyes, pedig ezúttal reális esély kínálkozott arra, hogy 2009 után ismét kontinensbajnok legyen.



A férfiaknál hasonló taktikát követtek a magyarok, azaz próbáltak elől helyezkedni, bár eleinte az olaszokat hagyták vezetni, mögöttük eleinte orosz-holland volt a sorrend, de féltávnál felcserélődött. A története első Eb-aranyára hajtó magyar staféta 17 körrel a vége előtt élre állt. Olyannyira kontrollálta a futamot, hogy megpróbált elszakadni riválisaitól, de a hollandok éberek voltak, így még időben a magyar kvartett nyomába eredtek. Az egész Eb legjobbja, a mind az öt számban aranyérmes Sjinkie Knegt pedig hét körrel a vége előtt az élre tört, alig néhány körrel később a magyarok ráadásul az oroszok mögé szorultak. Innen már nem volt visszaút, hiába próbáltak meg mindent a Liu fivérek.



A magyarok ezúttal egy ezüst- és két bronzéremmel zárták a kontinensviadalt, egyéniben Bácskai Sára Luca 1500 méteren lett harmadik.



Eredmények:

férfi 5000 méteres váltó:

1. Hollandia (Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dennis Visser) 6:36.198 perc

2. Oroszország (Szemjon Jelisztratov, Gyenyisz Ajrapetjan, Viktor An, Alekszandr Sulginov) 6:36.273

3. Magyarország (Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) 6:36.348



női 3000 méteres váltó:

1. Oroszország (Tatyjana Borogyulina, Jemina Malagics, Szofija Proszvirnova, Jekatyerina Jefremenkova) 4:11.462 perc

2. Magyarország (Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra) 4:11.582

3. Franciaország (Veronique Pierron, Tifany Huot Marchand, Selma Poutsma, Gwendoline Daudet) 4:18.935

MTI