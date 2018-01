Donald Trump: a DACA-program "valószínűleg halott"

2018. január 14. 23:44

Donald Trump amerikai elnök szerint a fiatal illegális bevándorlókat védelmező DACA-program "valószínűleg halott".

Az elnök Twitter-bejegyzésben vasárnap tudatta, hogy véleménye szerint nem lesz megállapodás a DACA-programban védett fiatalok ügyében, mert "a demokraták nem igazán akarják, csak tárgyalgatni akarnak és elvenni az iszonyúan szükséges pénzt a katonáinktól".



Trump leszögezte: "én elnökként azt akarom, hogy olyan emberek jöjjenek országunkba, akik segítenek majd, hogy ismét erősek és nagyszerűek legyünk, és akik érdemekre alapozó rendszer szerint érkeznek. Nincs többé vízumlottó! Amerika az első!".



Az elnök és a kongresszus megpróbál átfogó bevándorlási reformban megegyezni, s ennek keretében rendeznék a DACA-programban résztvevő fiatal bevándorlók sorsát is. A DACA-programot (a teljes nevén: Késleltetett Eljárás a Gyermekkorban Érkezettekért) 2015-ben az előző amerikai elnök, Barack Obama hívta életre, elnöki rendelettel. Célja az volt, hogy védelmet nyújtson azoknak a fiataloknak - az Egyesült Államokban álmodozók nemzedékének nevezik őket -, akiket illegális bevándorló szüleik kisgyermekként hoztak az országba, s az Egyesült Államokban nőttek fel. A mintegy 800 ezer fiatalt érintő, rendszeresen megújítandó program védelmet nyújt a kitoloncolás ellen és lehetővé teszi a tanulást vagy a munkavállalást. Trump átmenetileg ugyan meghosszabbította a programot, de kijelentette: megszünteti, ha a kongresszus márciusig nem dolgozza ki az átfogó bevándorlási reformot.



Az elnök tavaly jelentette be, hogy 2018 márciusában megszünteti a DACA-t. A DACA-fiatalok helyzetének rendezésébe csak akkor egyezik bele és az átfogó bevándorlási reformot is csak akkor fogadja el, ha a törvénytervezetben szerepel az amerikai-mexikói határra tervezett fal felépítésének költsége, a vízumlottó megszüntetése és az úgynevezett láncbevándorlást lehetővé tevő programok megszüntetése is. A héten a Fehér Házban intenzív egyeztetés volt Trump és demokrata párti valamint republikánus törvényhozók között a bevándorlásról. Ezen a tanácskozáson hangzottak el Trump vitatott - és az elnök által cáfolt - megjegyzései - a "pöcegödör országokról".

MTI