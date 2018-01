Cirkuszfesztivál - a mongol és a kínai csoport nyert

2018. január 14. 23:54

A mongol Nomuna csoport és a kínai Chinese National Acrobatic Troupe nyerte a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált, a magyar versenyzők, Fehér Ádám és Kassai Benjámin bronzérmesek lettek.

Az idei fesztiválon három ezüst és négy bronz díjat osztottak ki. Ezüst Pierrot díjat kapott a lett Andrejs Fjodorvs kutya és galamb számáért, az orosz Duo Funcoholics kínai rúdszámáért és a Without Socks orosz bohóctrió.



A zsűri bronz díjjal tüntette ki Fehér Ádámot és Kassai Benjámint kínai rúdszámukért, az orosz Group Gallea-t levegőszámukért, az ukrán Stanislav Vysotskyit zsonglőr számáért és a kubai Duo Solyst handstand számukért.



A győzteseknek járó Pierrot díjakat az egyhetes seregszemlét záró vasárnapi gálaműsor végén adtak át a Fővárosi Nagycirkuszban.

A bronzérmes Kassai Benjámin és Fehér Ádám a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjátadó gáláján a Fővárosi Nagycirkuszban 2018. január 14-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



A díjakról a nemzetközi szakmai zsűriben Eugene Chaplin elnökségével Fabrice Becker, a kanadai Cirque du Soleil produkciós igazgatója; Paul Bernhard, az osztrák Roncalli Cirkusz igazgatója; Laszlo Endresz, a brit Blackpool Tower Circus igazgatója, Elisa van der Meiden, a német Stardust BV Presentatrice casting directora; Lyudmila Schevchenko, a kijevi Ukrán Nemzeti Cirkuszigazgatója és Sun Lili, a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport kreatív igazgatója döntött.



A gálán a Newcomer Show darabjait is díjazták: az első helyezett a High5 csapata lett gumiasztalszámáért, a második Vellai Krisztina levegőszámával, a harmadik helyezést a Golden Pyramid erőemelő-száma kapta.



Díjazták továbbá a Lyrical Circus Late-Night Show produkcióit is: itt az első helyezett az Xtreme Balance erőemelő trió lett Romániából, a második Aliona Klimovich lábzsonglőr Fehéroroszországból, a harmadik pedig a Duo Romance rúdszáma Romániából.



Budapest főváros különdíját Richter Flórián és Richter Kevin kapta.



A nagydíjak mellett a zsűri tagjai és különböző szakmai szervezetek számos különdíjat is átadtak a versenyprogramban és a különböző kapcsolódó előadásokon szereplő művészeknek szombat este, a Vajdahunyad várában rendezett fogadáson.

A győztes Kínai Nemzeti Akrobata Társulat a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjátadó gáláján a Fővárosi Nagycirkuszban 2018. január 14-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



Kitüntetést kapott mások mellett a versenyprogram előadásainak nyitószámában bemutatott lovas szabadidomítás számért Richter Flórián, aki a kazahsztáni Capital Circus of Astana különdíját vehette át, a produkcióban szereplő fia, Richter Kevin pedig az Európai Cirkusszövetség (European Circus Association - ECA) elismerését kapta.



Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját a Lyrical Circus - Late Night Show című kísérőprogram rendezéséért tüntették ki a Firebird Production különdíjával, a fesztivál egyetlen magyar versenyzőiként induló Fehér Ádám és Kassai Benjamin kínai rúdszáma pedig a Latinai Nemzetközi Cirkuszfesztivál különdíját kapta. Az ifjú artisták emellett meghívást kaptak az olaszországi fesztiválra is.

Vellai Krisztina, a Newcomer kategória második helyezettje a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjátadó gáláján a Fővárosi Nagycirkuszban 2018. január 14-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



A Közép-európai Cirkuszművészeti Szövetség (CECA) artistaművészekből álló zsűrijének három különdíját Fekete Péter adta át az üzbég Hametov Triónak, az ukrán Duo Feelingnek és az argentin Agustin Viglione-nek.



Az egy héten át tartó rendezvénysorozatot számos program kísérte: cirkuszművészek adtak izgalmas előadásokat a Nemzeti Színházban, a Trafóban és a Várkert Bazárban, a MACIVA Művésztelepe és a Fővárosi Nagycirkusz pedig több formabontó összművészeti produkciónak adott otthont.



A budapesti kőcirkusz előtt egész héten át látható volt az európai cirkuszművészet 250 éves történelmét feldolgozó kiállítás, valamit a nyitónapon levetítették a tavaly 100 éves korában elhunyt, Tihany művésznéven ismert Czeisler Ferenc cirkuszművésznek emléket állító dokumentumfilmet is. A hét során továbbá sor került a European Circus Association (ECA) szakmai konferenciájára is, amelyen neves előadók és cirkuszművészeti szakemberek vitatták meg a cirkuszpedagógia módszereit és lehetőségeit.

A győztes mongol Nomuna csoport XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjátadó gáláján a Fővárosi Nagycirkuszban 2018. január 14-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



A fesztivál legjobb produkcióiból válogató Győztesek karneválja című előadást január 20-tól március 11-ig láthatják a nézők a Fővárosi Nagycirkuszban.

MTI