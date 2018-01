Izrael engedélyezte a 3G mobilinternetet Ciszjordániában

2018. január 15. 18:02

Az izraeli hatóságok engedélyezték a palesztinoknak a gyorsabb adatátvitelt lehetővé tévő 3G mobilinternet-szolgáltatás bevezetését Ciszjordániában - jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli honlap.

Izrael biztonsági megfontolásból évek óta halogatta az engedély megadását, és a Gázai övezetben továbbra sem járultak hozzá a 3G bevezetéséhez. Ciszjordániában két helyi társaságnál, a Vatanijánál és a Dzsavalnál lehet majd előfizetni már a hónap végétől az új szolgáltatásra.



A Ciszjordániában élő palesztinok és telepesek eddig csak olyan 3G vagy 4G szolgáltatást tudtak igénybe venni, amelyekre Ciszjordániában is szolgáltató izraeli cégeknél fizettek elő.



A palesztin cégek egy évtizeddel ezelőtt kértek először 3G frekvenciákat és a szükséges eszközök importjának engedélyezését az izraeli hatóságoktól, de csak most jutottak hozzá a lehetőséghez, amikor Izraelben és a fejlett világban már többnyire a 4G technológia uralkodik.



A nagy sebességű mobil adatátvitel eddigi blokkolását biztonsági okokkal indokolta meg Jeruzsálem, mert megkönnyíti a palesztin terroristáknak a kommunikációt, miközben csökkenti az izraeli megfigyelés lehetőségét.



A Világbank 2016-os adatai szerint a palesztin mobilszolgáltató cégek több mint egymilliárd dolláros lehetséges jövedelemtől estek el az előző három év során főként az izraeli megszorítások következtében. Szerintük az izraeli cégek elszipkázták a palesztin vállalatok potenciális ügyfeleinek mintegy harminc százalékát 3G és 4G ajánlataikkal.



Az engedély és a 3G bevezetése, s ezáltal a területek jobb lefedettsége nem csak a kommunikációs cégeknek kedvez: előnyös lesz a palesztin taxis cégeknek, segíti az internetes bankügyintézést és más szolgáltatásokat is, és újabb állásokat teremt palesztinoknak az informatikai és távközlési szektorban.

MTI