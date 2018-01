Puigdemont Brüsszelből nem tudná betölteni hivatalát

2018. január 15. 21:00

Még ha a katalán parlament újra is választaná Carles Puigdemont leváltott elnököt, Brüsszelből nem tudná betölteni hivatalát, anélkül pedig nem alakulhat meg az új kormány sem - mondta a spanyol miniszterelnök hétfőn Madridban a kormányzó konzervatív Néppárt (PP) országos vezetőtestületének ülésén.

Mariano Rajoy abszurdnak nevezte, hogy Puigdemont a távolból akar ismét elnök lenni.



Érvelése szerint a szenátus döntése alapján addig a spanyol kormány irányítja Katalóniát, amíg nem alakul meg az új kormány. Ez azonban nem következhet be, amíg az új elnök nem foglalja el posztját "fizikailag" is.



Nincs mód arra, hogy valaki távolról legyen elnök - jegyezte meg Mariano Rajoy.



A politikus beszélt arról is, hogy már az elnökválasztás sem elképzelhető a jelölt nélkül, akinek személyesen kell kérnie a képviselők támogatását.



Megismételte, hogy ha erre sor kerülne, akkor kormánya azonnal megfellebbezné a bíróságon az "esztelen" döntést.



Puigdemont több mint két hónapja tartózkodik Brüsszelben önkéntes száműzetésben, ahová a spanyol igazságszolgáltatás elől menekült volt kormányának négy tagjával. Mindannyiuk ellen letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban.

MTI