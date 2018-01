Kézilabda Eb - Szoros meccsen vereség a spanyoloktól

2018. január 15. 22:12

A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-25-re kikapott hétfőn az előző kontinenstornán ezüstérmes Spanyolországtól a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában Varasdon.

A két csapat 35. alkalommal találkozott egymással, és kilenc magyar győzelem, valamint öt döntetlen mellett ez volt a 21. spanyol siker. Legutóbb szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2008. január 17-én győzött a magyar csapat.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Spanyolország-Magyarország 27-25 (13-12)



Varasd, 4000 néző, v.: Din, Dinu (románok)

lövések/gólok: 44/27 (61 százalék), illetve 40/25 (63 százalék)

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 4/4

kiállítások: 4, illetve 10 perc



Magyarország: Mikler - Juhász Á. 1, Jamali 2, Schuch, Ancsin, Ligetvári, Lékai 4. Cserék: Balogh Zs. 5, Vilovski 1, Bodó 2, Császár 1, Bánhidi 6, Bartók 2, Szöllősi 1



Teljes kerettel állt fel a magyar csapat, Bánhidi Bence és Schuch Timuzsin is vállalta a játékot. Előbbinek a válla sérült meg az első meccsen, utóbbinak pedig össze kellett varrni a szemöldökét.

Remek védekezéssel és kapusteljesítménnyel kezdett a válogatott, de mivel támadásban rendkívül pontatlan volt - több lépéshibát és labdaeladást is elkövettek a játékosok -, nem tudott ellépni a spanyoloktól (3-2), akik ezt követően fordítottak (4-6).

Néhány csere után sikerült az egyenlítés (7-7), ám ezt újabb visszaesés követte, a spanyolok pedig ebben az időszakban alig hibáztak támadásban (7-10). A hajrában egy rövid kényszerszünetre volt szükség, mert a beálló Gedeon Guardiola megsérült, és a földön maradt.

Az újabb magyar cserék után ismét döntetlen volt az állás (11-11), Császár Gábor pedig megszerezte századik gólját az Európa-bajnokságok történetében, a harmincadik mérkőzésén. Az ellenfél ritkán látható, dupla kínai figura végén volt eredményes, így egy találattal a spanyolok vezettek a szünetben (12-13).



A második félidőben is szokatlanul lassú volt a játék tempója, ami elméletileg a magyaroknak kedvezett, gyakorlatilag viszont hiányzott az átütőerő a támadások többségéből. A spanyolok kapusa, Gonzalo Pérez de Vargas emberelőnyben az üres kapuba talált be, viszont a túloldalon Mikler is bravúrokat mutatott be, erre alapozva újra sikerült egyenlíteni (17-17).

Folyamatosan futott az eredmény után a rendkívül lelkes magyar válogatott, de a vezetést nem sikerült átvennie, utoljára 20-20-nál volt döntetlen az állás. A hajrában sok volt a szabálytalanság és a játékmegszakítás, viszont a támadásban elkövetett hibák száma nem csökkent, így - a nagyszerű helytállás ellenére - nem sikerült a bravúros pontszerzés.



A spanyolok közül Alex Dujschebaev, Valero Rivera, Adrian Figueras és Aitor Arino is négy gólt szerzett.

A magyar csapat szombaton 32-25-re kikapott az olimpiai bajnok Dánia csapatától, szerdán pedig Csehországgal találkozik. A csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.

Schuch: nem három mérkőzésre érkeztünk

Schuch Timuzsin csapatkapitány kijelentette, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem három mérkőzésre érkezett a horvátországi Európa-bajnokságra, a célja továbbra is a középdöntőbe jutás.

"Csak így lehetett esélyünk, ahogy ma kijöttünk a pályára. A dánok ellen a negyvenedik percre elfáradtunk, de most megpróbáltunk hatvan percen át küzdeni és a maximumot hozni" - nyilatkozta a Telekom Veszprém beállója, miután a válogatott 27-25-re kikapott az előző Eb-n ezüstérmes Spanyolországtól a kontinenstorna D csoportjában, hétfőn Varasdon.



Schuch Timuzsin hozzátette, az volt a legfontosabb, hogy hátul biztosak legyenek, jól védekezzenek, mert lehetett tudni, hogy akkor bírni fogják a meccs végéig.



A magyar csapat szombaton 32-25-re kikapott az olimpiai bajnok Dánia csapatától, szerdán pedig Csehországgal találkozik. A csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.



"A cseheket meg kell vernünk, mert nem három mérkőzésre érkeztünk ide, Varasdra. Fejlődik a csapat, ezt jól lehetett látni. Előreléptünk, és remélem, ezt tovább tudjuk vinni a következő összecsapásra is" - mondta a csapatkapitány.



Schuch a Dánia elleni találkozón megsérült, ennek ellenére nem forgott veszélyben a hétfői játéka.



"A szemem szerencsére jól van, össze kellett varrni három öltéssel, de játszani tudok, ez a lényeg. Nagyon csalódott vagyok, ám ez csak egy állapot. Ez az öt perc erről szól, aztán megyünk tovább, mert nincs más választásunk" - szögezte le.



A TBV Lemgo jobbátlövője, Bartók Donát hangsúlyozta, igyekeztek a lehető legjobbat megmutatni magukból, hogy a szurkolók is tapasztalhassák, milyen potenciál van még a csapatban.



"Sajnos a vége nem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna, de nincs veszve semmi, a csehek ellen szeretnénk kiharcolni a továbbjutást" - fogalmazott Bartók, aki öt lövésből két gólt dobott a spanyoloknak.

Óriási cseh meglepetés a magyar csoportban

Csehország válogatottja óriási meglepetésre 28-27-re legyőzte az olimpiai címvédő Dánia csapatát a Horvátországban zajló férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a magyar érdekeltségű D csoportban, hétfőn Zágrábban.

A skandináv együttes az első körben magabiztos győzelmet aratott a magyarok felett, a csehek viszont 17 góllal kikaptak a spanyoloktól, ezért már az is meglepő volt, hogy az első perctől alaposan megszorították az olimpiai bajnokot. Martin Galia kapusnak sok dolga volt, de remekül védett, a dánoknak pedig öt és fél perccel a vége előtt időt kellett kérniük, mert egy 6-2-es sorozattal az ellenfelük átvette a vezetést (26-25).



A hajrában kettős emberhátrányban játszottak a csehek, mégis biztosítani tudták győzelmüket úgy is, hogy az utolsó másodpercben hétméterest hibáztak.



Mindez azt jelenti, hogy szerdán a magyar válogatottnak legalább négy góllal kell legyőznie Csehországot a biztos továbbjutáshoz, hiszen mérkőzése előbb lesz, mint a spanyol-dán rangadó. Utóbbi két együttes már biztosan ott lesz a középdöntőben.



A mezőny legeredményesebb játékosa Ondrej Zdrahala volt nyolc góllal, a Balatonfüred cseh légiósa, Stanislav Kasparek kilenc lövésből ötször volt eredményes.



A zágrábi C csoportban Macedónia a montenegrói csapat legyőzésével biztosította továbbjutását. A Veszprém macedón balszélsője, Dejan Manaszkov négyszer, az Orosházán kézilabdázó Nikola Markoszki egyszer volt eredményes.



A montenegrói NB I-es légiósok közül Milos Vujovic és Milos Bozovic (Tatabánya) egyaránt három, Nemanja Grbovic (Cegléd) négy gólt szerzett.



Eredmények, csoportkör, 2. forduló:

C csoport, Zágráb:

Macedónia-Montenegró 29-28 (15-16)



korábban:

Szlovénia-Németország 25-25 (15-10)



Az állás: 1. Macedónia 4 pont, 2. Németország 3, 3. Szlovénia 1, 4. Montenegró 0



D csoport, Varasd (Varazdin):

Csehország-Dánia 28-27 (15-16)



korábban:

Spanyolország-Magyarország 27-25 (13-12)

Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Dánia 2 (59-53), 3. Csehország 2 (43-59), 4. Magyarország 0



A csoportok első három helyezettjei jutnak a középdöntőbe.







MTI