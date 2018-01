Gallup: Trump elfogadottsága alacsony

2018. január 16. 22:26

Elnöksége első évében Donald Trump elfogadottsága rendkívül alacsony, 39 százalékos volt - ez derül ki a Gallup közvélemény-kutató intézet legújabb felméréséből.

Az intézet szerint ez az arány alacsonyabb volt, mint bármelyik korábbi amerikai elnök első évére vonatkozóan. Korábban Bill Clinton volt hasonlóképpen népszerűtlen az elnöksége első évében, ő 49 százalékos támogatottságot tudhatott magáénak.



A Gallup, amely hetente méri az elnök népszerűségét, ezen a héten 38 százalékos támogatottságot mutatott ki, s az általa megkérdezettek 57 százaléka utasította el Donald Trumpot.



A felmérés keddi közzététele után elemzők példátlannak mondták, hogy egy amerikai elnököt már a megválasztása utáni első évben ilyen sokan elutasítsanak. Igaz, rögtön az elnöki beiktatási ünnepség után a Gallup 45 százalékos népszerűséget mért, de ez gyorsan csökkent.



Az amerikai közszolgálati rádió viszont arra emlékeztetett, hogy Donald Trumpnál jóval alacsonyabb népszerűségnek "örvendhetett" három korábbi elnök, Harry Truman, Richard Nixon és Jimmy Carter is. Valamennyiük népszerűsége négy év átlagában 30 százalék alatt maradt.



Mivel a héten lesz Trump elnöki beiktatásának egyéves évfordulója, a Gallup egymás után adja ki a felméréseket. Egy hétfőn közzétett kutatási adatsor szerint a republikánusok 2007 óta nem voltak ilyen elégedettek elnökkel. A megkérdezettek közül minden hatodik válaszoló azt mondta: elégedett azzal, ahogyan a dolgok alakulnak, s elégedett azzal az irányvonallal, amelyet az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével követ.



A közvélemény-kutató vizsgálta a Trumpot támogatók és elutasítók társadalmi összetételét is. Kiderült, hogy az elnök a protestánsok, s ezen belül is a mormonok körében a legnépszerűbb, és az amerikai muszlimok utasítják el őt a legnagyobb arányban. A mormonoknak például 61 százaléka feltétel nélkül híve Trumpnak és politikájának, míg a muszlimok körében csak 18 százalékos az elfogadottsága.

MTI