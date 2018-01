Győrffy: sikeresen zárta a múlt évet az Agrárkamara

2018. január 16. 22:29

Sikeresen zárta a múlt évet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), számos, a gazdálkodást könnyítő intézkedés született a NAK kezdeményezésére - hangsúlyozta a testület elnöke kedden Budapesten évindító sajtótájékoztatóján.

Győrffy Balázs elmondta: a falugazdászok közreműködésével az egységes kérelmek benyújtása tavaly is gördülékenyen zajlott, az elmúlt évekhez hasonlóan az igények mintegy háromnegyedének, több mint 120 ezernek a benyújtását segítették.



A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) kezdeményezésére az agrárkamara munkacsoportot hívott életre, hogy felszámolják azokat az adminisztratív problémákat, amelyek akadályozzák vagy késleltetik a gazdáknak járó kifizetéseket. Ennek is köszönhetően tavaly minden korábbinál nagyobb összeget, 254 milliárd forintot utalt át előlegként a Magyar Államkincstár a gazdáknak, szemben a 2015. évi 122 milliárddal, vagy a 2016-os 194 milliárddal - ismertette.



A NAK elnöke elmondta, hogy a saját kezdeményezésen túl több mint 100 jogszabályt véleményeztek azért, hogy életszerűbbek legyenek és segítsék a gazdálkodók tevékenységét. Példaként hozta az agrárkamara által javasolt, és az Országgyűlés által elfogadott jogszabályi változtatást, ami alapján az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem korábbi 5870 forintos összege a tavalyi évre vonatkozóan 7631 forintra, 2018-ra 8255 forintra emelkedik (a jövőben pedig a minimálbér növekedésével arányosan emelkedik). A rendelkezést már a 2017-ben megszerzett jövedelemre is alkalmazzák.



Fontos eredménynek minősítette Győrffy Balázs, hogy a vízgazdálkodásról szóló törvényt is módosították. Így nem kell a vízhasználónak vízkészlet-járulékot fizetnie az öntözési célú vízhasználat esetében az évi 400 000 köbmétert vagy a hektáronként az évi 4000 köbmétert meg nem haladó vízmennyiség után. Az erdőtörvény kétharmados módosítását a kormányzat, az erdészeti szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint a NAK közös sikerének nevezte, kifejtve, hogy az új jogszabály nem szorítja háttérbe a természetvédelmi szemléletű erdőgazdálkodást.



A NAK elnöke szerint érdemi előrelépést jelent, hogy a Vidékfejlesztési programban 200 milliárd forintot különített el a kormányzat az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó mikro- és kisvállalkozások számára, továbbá, hogy a gazdaságfejlesztési keretből (Ginop) - az eredetileg tervezett összeg több mint dupláját - 100 milliárd forintot biztosítottak a közepes élelmiszeripari vállalkozások beruházásaira. Emellett sikeresek voltak az élelmiszeripari szereplők számára szervezett bel- és külföldi képzések, termékfejlesztési gyakorlatok, a külföldi kiállítás-látogatások - jegyezte meg.



A pályázatok közül Győrffy Balázs kiemelte a "Tájékoztatási szolgáltatás" címen elnyert támogatást, ami a falugazdász-hálózat működtetéséhez és a tudásmegosztáshoz biztosít forrást. A 2020. december 31-ig szóló, 7,82 milliárd forint támogatás véleménye szerint biztos alapot ad az agrárkamara ez irányú tevékenységének magas színvonalú ellátásához. Szintén tavaly kapott a NAK az országos jégkármérséklő rendszer kiépítéséhez 1,8 milliárd forintot - mondta.



A tavaly novemberi agrárkamarai választásról szólva emlékeztetett, hogy a voksoláson közel 50 ezer kamarai tag élt szavazati jogával, mintegy négyszer annyian, mint 2013-ban, a 13,2 százalékos részvételi arány pedig Európában kimagasló eredménynek számít. A kamarai választásokon országosan az érvényes szavazatok több mint 88 százalékát kapta az "Összefogás listája", a Magosz és 17 támogató szakmai, érdekképviseleti szervezet.



A választáson elért siker felhatalmazást és egyben felelősséget is jelent - mondta Győrffy Balázs. Hozzátette: az agrárkamara továbbra is arra törekszik, hogy megfeleljen tagjai elvárásainak és hatékonyan segítse tevékenységüket. Fontos célkitűzése továbbá, hogy a következő években a kamarai tagoknak az adminisztrációhoz, a bürokráciához kötődő problémáit megoldják, el kívánják érni, hogy a gazdálkodóknak csak a termeléssel kelljen foglalkozniuk.

MTI