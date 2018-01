Vízilabda világliga - Szoros meccsen magyar győzelem

2018. január 16. 23:41

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-8-as győzelmet aratott kedden a spanyolok felett Hódmezővásárhelyen a világliga harmadik fordulójában.

Férfi világliga, C csoport, 3. forduló:

Magyarország-Spanyolország 9-8 (2-2, 3-2, 3-3, 1-1)



a magyar csapat gólszerzői: Manhercz, Vámos, Zalánki 2-2, Török, Bátori, Bedő 1-1



A találkozó előtt a háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső emlékére domborművet és emlékfalat avattak az uszodában.



A Hódmezővásárhelyen rendezett összecsapáson a csoport két veretlen csapata találkozott egymással, hiszen amíg a magyarok vendégeként, addig a spanyolok otthon győzték le korábban a hollandokat. Telt ház fogadta a két válogatottat, ami nem meglepő, ugyanis a hazai medencében elért világbajnoki ezüstérem óta először játszhatott saját közönsége előtt Märcz Tamás együttese.



A nyitónegyedben ugyan két akciógólt lőttek a hazaiak, a spanyolok azonban mindkét emberelőnyüket kihasználták. A magyarok részéről az mindenképpen bizakodásra adott okot, hogy a vendégek egyenlő létszámban nem jelentettek komoly veszélyt Vogel Soma kapujára. Hasonlóképpen alakult a folytatás is: a spanyolok remek emberelőnyös figuráikkal tartották a lépést, Vámos Márton "dudaszós" góljával azonban magyar előnnyel érkeztek a felek a nagyszünethez.



A harmadik negyedben a spanyolok folytatták hibátlan sorozatukat, ami az előnyök kihasználását illeti, és átvették a vezetést, de Zalánki Gergő szabaddobásból gyorsan egyenlített. Két perccel a játékrész vége előtt hibáztak először előnyben a spanyolok, a túloldalon viszont a Mezei Tamás által kiharcolt előnyt Bátori Bence kapásgóllal büntette. A negyed vége előtt a spanyolok egy kettős előnyt is elkapkodtak, így egygólos magyar előnnyel vágtak neki a csapatok a hajrának.



A negyedik negyedet Jansik Szilárd gyönyörű csele után Bedő Krisztián gólja vezette fel, így először a mérkőzésen kétgólos különbség alakult ki. A magyaroknak lett volna lehetőségük lezárni a mérkőzést, de hibáztak, majd hátul kissé elaludtak, ezt kihasználva a spanyolok szűk két perccel a vége előtt egyenlítettek. Egy perc volt hátra, amikor újabb emberelőnyt hagyott kihasználatlanul a magyar válogatott, a spanyolok az egyenlítésért támadhattak, de Erdélyi labdaszerzése eldöntötte a mérkőzést.



A csoport következő fordulójában a magyarok szabadnaposak lesznek, majd március 20-án a hollandokat látják vendégül.



A csoport további programja:

4. forduló: 2018. február 13. Magyarország szabadnapos

5. forduló: 2018. március 20. Magyarország-Hollandia

6. forduló: 2018. április 10. Spanyolország-Magyarország



A férfiaknál a Szuperdöntőben Európát négy csapat képviseli, a csoportelsők és az esetleges rendező, vagy a csoportelsők és a legjobb csoportmásodik.

MTI