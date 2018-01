MKN - Arany-balladák Veszprém megye középiskolásaitól

2018. január 17. 11:21

Arany János balladáit hallhatja a közönség Veszprém megyei középiskolások tolmácsolásában, a Budapest Voices a megyeszékhely négy pontján koncertezik, valamint kiállítások, irodalmi előadások és bábelőadás várja az érdeklődőket a magyar kultúra napja alkalmából - tájékoztatta kedden az MTI- t a Veszprémi Programiroda programszervezője.

Zalavári Eszter elmondta, hogy a hagyományossá vált Ádámok és Évák program keretén belül állítják színpadra a diákok Arany János balladáit Palásthy Bea rendezésében a Veszprémi Petőfi Színházban szombaton.



Hozzátette: üde színfoltnak ígérkezik a Budapest Voices hétfői koncertsorozata, amelyet a város négy pontján, a Vetési gimnáziumban, a Vár Áruházban, a Hangvillában és a Balaton Plázában hallhat a közönség.



Zalavári Eszter beszélt arról is, hogy irodalmi programok is várják az érdeklődő közönséget. Kifejtette: Szabó T. Anna költővel hallhatnak beszélgetést a Dubniczay-palotában csütörtökön, író-olvasó találkozó lesz az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban pénteken, amelynek vendége Zoltán Gábor lesz. Parainesis a mai magyarokhoz - Kölcsey üzenetei korunkhoz címmel tart előadást Toldi Éva tanár, újságíró, a költő halálának 180. évfordulója alkalmából, hétfőn a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény épületében.



Pesti felhőjáték címmel Déry Tibor emlékét idéző előadás és filmvetítés várja a közönséget a megyei könyvtárban kedden Brassai Zoltán tanár tolmácsolásában.



A III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola festő és grafikus diákjainak munkáiból nyílik kiállítás Kontraszt - figurativitás és absztrakció címmel hétfőn délután a Hangvillában, ahol ezt követően a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor 2017-es évadának tehetségei lépnek színpadra - mondta a programszervező.



Selyemfestményekből nyílik kiállítás a művelődési központban, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik tárlat a Laczkó Dezső Múzeumban hétfőn. Volt egyszer egy..címmel a Kabóca Bábszínház előadása várja a legkisebbeket vasárnap, hétfőn pedig a Kávészünet zenekar koncertezik a művelődési központban.



Balatonfüreden A Magyar Himnusz képes albuma című kiadványt mutatja be Szabó G. Zoltán irodalomtörténész, Kölcsey-kutató; Riskó Kata zenetörténész, Boka László és Praznovszky Mihály irodalomtörténész pénteken. Szombaton a Kaláka együttes ad koncertet az Anna Grand Hotelben, hétfőn pedig a Jazzterlánc zenekar muzsikál a Kisfaludy Galériában. A hétfői ünnepi gálaesten Kéri Kitty színművész, a Kisfaludy Színház igazgatója mond beszédet, közreműködik Németh Dénes és zenekara valamint a Pápai Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium néptánc szakos hallgatói - közölte Cserép László, a balatonfüredi önkormányzat művelődési osztályának vezetője.



MTI