Iohannis passzivitását sérelmezik a székely tüntetők

2018. január 17. 20:51

Klaus Iohannis román államfőnek a passzivitását sérelmezték annak a tüntetésnek a résztvevői, melyet a Sepsiszéki Székely Tanács felhívására szerda délután Sepsiszentgyörgyön tartottak Mihai Tudose volt román miniszterelnök akasztásos kijelentése miatt.

A tüntetésen több mint 150-en vettek részt, sokan székely zászlót lengettek. A tüntetés Klaus Iohannisnak címzett petícióját Sánta Imre, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sepsiszéki küldötte olvasta fel. Ebben kifogásolták, hogy az államfő nem határozódott el a kijelentéstől. Arra is figyelmeztették az elnököt, hogy a romániai sajtóban felerősödtek a magyarellenes hangok, és a történelemben számos sajnálatos eseményre került sor a sajtóban terjesztett gyűlölet nyomán. Példaként többek között az 1990-es marosvásárhelyi etnikai indíttatású összecsapást megelőző sajtókampányt említették.



"Látjuk mindannyian, hogy a politikai válságok sora nem helyettesíti be a sikerélményeket, amelyre a románoknak szükségük lenne a gyulafehérvári nagygyűlés száz éves évfordulóján. Önre rendkívüli szerep hárul, hogy ezek a frusztrációk ne alakuljanak a nemzeti gyűlölet megnyilvánulásává" - áll a petícióban.



A tüntetés résztvevői szerint a romániai társadalom alapvető, demokratikus értékeihez való ragaszkodásukat jelzi, hogy elkötelezettek Székelyföld autonómiája mellett.



Gazda Zoltán, a Háromszéki Székely Tanács elnöke a magyar közmédiának elmondta, hogy a petíciót az államfőnek, a kormánynak, a román parlament két házának, valamint a bukaresti külképviseleteknek is elküldik.



A Realitatea hírtelevízió által múlt szerdán telefonon kérdezett Mihai Tudose akkori miniszterelnök egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta, hogy miként viszonyul a magyar autonómiatörekvésekhez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy "ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is". A kijelentés sokakat megbotránkoztatott. Tudose hétfő este bejelentette lemondását, amelyről hivatalosan kedden tájékoztatta Klaus Iohannis államfőt, aki ezt tudomásul vette és Mihai Fifor védelmi minisztert nevezte ki ügyvivő kormányfőnek.

MTI