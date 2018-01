MKN - Gálakoncert, könyvbemutató Tolna megyében

2018. január 17. 20:57

Szekszárdon a Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány Csak tiszta forrásból című komoly- és népzenei gálaműsorával, Dombóváron helytörténeti kiállítás megnyitásával ünneplik a magyar kultúra napját, Bonyhádon a doni tragédiával foglalkozó kötetet mutatnak be.

Január 22-én a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont az első ízben 2017-ben, szintén a magyar kultúra napja alkalmából bemutatott és azóta több helyszínen nagy sikerrel előadott gálaműsornak, amelyben Bartók Béla és Kodály Zoltán ének- és zenekari művei, népdalfeldolgozásai az eredeti népzenei forrásokkal kiegészülve hangzanak el klasszikus zenészek és népdalénekesek tolmácsolásában. Az esten a Fölszállott a páva című népzenei vetélkedőn sikeres énekesek, néptáncosok Pál István Szalonna zenekarával lépnek színpadra, köztük Csizmadia Anna, Kubinyi Júlia, Zsikó Zoltán és a mérai Czifra táncegyüttes Sánta Gergő vezetésével. A népdalokból született Bartók- és Kodály-műveket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara Madaras Gergő vezényletével, valamint Balga Gabriella és Palerdi András operaénekesek adják elő.



Dombóváron a magyar kultúra napján nyílik meg a nagyközönség előtt a Helytörténeti Gyűjtemény, amelyet a Kubinyi Ágoston-program egymillió forintos támogatásával újított meg a város önkormányzata. A gyűjtemény három kiállítóterében 20 nagyméretű tablón mutatják be Dombóvár környékének a kezdetektől a vaskorig terjedő helyi régészeti leleteit, az alsóhetényi Iovia római erőd feltárásának történetét, valamint a város utóbbi háromszáz évének emlékeit. Az intézmény a megnyitó napján alkalommal tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket.



A bonyhádi Völgységi Múzeum a Zrínyi Kiadó gondozásában, 2017-ben megjelent, A tolna hadosztály a Don-kanyarban című kötetet mutatja be, az eseményen jelen lesznek a könyv szerzői, Aradi Gábor és Szabó Péter is.

MTI