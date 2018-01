Férfi kézilabda Eb - Vereség a csehektől is, kiesés

2018. január 17. 21:59

A két együttes 28. alkalommal találkozott egymással, 19 magyar siker és két döntetlen mellett ez volt a hetedik cseh győzelem.



A magyar válogatott szombaton az olimpiai bajnok Dániától 32-25-re, hétfőn az előző kontinenstornán ezüstérmes Spanyolországtól 27-25-re kapott ki.



Eredmény, csoportkör, 3. forduló, D csoport:

Csehország-Magyarország 33-27 (15-11)



Varasd, 4200 néző, v.: Pichon, Reveret (franciák)

Lövések/gólok: 52/33 (63 százalék), illetve 44/27 (61 százalék)

Gólok hétméteresből: 6/6, illetve 4/3

Kiállítások: 6, illetve 2 perc



Magyarország: Mikler - Juhász Á. 1, Bodó 4, Lékai 9, Bánhidi, Ancsin 2, Hornyák 2. Cserék: Ligetvári, Schuch, Balogh Zs. 5, Bartók 2, Császár, Szöllősi, Fekete D. 2, Borbély.



A magyar csapatnak a középdöntőbe kerüléshez mindenképpen győznie kellett volna, a biztos továbbjutáshoz legalább négy góllal.



A dánok és a spanyolok elleni mérkőzésen sem vezetett két góllal a válogatott, ez a csehekkel szemben már a legelején, 2-0-nál összejött. A kezdeti lendület a tizedik percre némileg megtört, az ellenfél hatékony átlövésekkel előbb egyenlített (4-4), majd Ondrej Zdráhala vezérletével előnybe került (9-8).



Ahogyan az előző meccseken, úgy ezúttal is több technikai hibát vétettek és lövéseket hibáztak a magyarok, ezt a csehek gyors ellenakciók végén rendre kihasználták. Martin Galia kapus egyre jobban védett, Tomas Mrkva pedig hárította Lékai Máté büntetőjét.



Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány cserékkel és időkéréssel is próbálkozott, de miután a csehek 12 perc alatt 8-2-es szériát produkáltak, már öt találattal vezettek.



Zdráhala két góljával kezdődött a második felvonás, majd Vranjes kikérte második idejét is, mert jobban fogyott az idő, mint a magyarok hátránya, mivel nem tudtak hatékonyan támadni felállt védelem ellen. A 39. percben nagy rohamot indított a csapat, és miután sorozatban négy gólt szerzett, az ellenfél is időt kért (19-17).



A rövid pihenő után Csehország megszakítás nélkül háromszor volt eredményes, ezzel ismét megnyugtató előnybe került. A magyarok svéd edzője tíz perccel a vége előtt, négygólos hátránynál kérte ki utolsó idejét, ez megint jó hatással volt játékosaira, ugyanis felzárkóztak, és az 55. percben az egygólos különbségért támadhattak, de nem jártak sikerrel, ami végleg eldöntötte a meccset.



A mezőny legeredményesebb játékosa Ondrej Zdráhala volt, aki 21 lövésből 14 gólt dobott. A Balatonfüred játékosa, Stanislav Kasparek hét kísérletből három találatig jutott.



A magyar válogatott az Európa-bajnokság 1994 óta íródó története során 2000-ben és 2002-ben nem jutott ki a tornára, de amikor ott volt, mindössze egyszer, 2010-ben búcsúzott nyeretlenül - érdekesség, hogy az utolsó csoportmérkőzésen akkor is Csehország győzte le a csapatot -, de most először maradt pont nélkül.



Ljubomir Vranjes továbbra is nyeretlen a magyar válogatott szövetségi kapitányaként, mérlege egy döntetlen és négy vereség.

Az okos játék, az önbizalom és a tapasztalat is hiányzott

Bánhidi Bence az okos játék, Mikler Roland az önbizalom, Juhász Ádám pedig a tapasztalat hiányával magyarázta, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán pont nélkül búcsúzott a horvátországi Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott szombaton az olimpiai bajnok Dániától 32-25-re, hétfőn az előző kontinenstornán ezüstérmes Spanyolországtól 27-25-re, szerdán pedig Csehországtól 33-27-re kapott ki, így az Európa-bajnokságok 1994 óta íródó története során először zárta pont nélkül a tornát.



"Az egész mérkőzésen baj volt az összpontosításunkkal, és úgy érzem, a fáradság is megmutatkozott a második félidő közepén, hiszen belső poszton teljesen elfogytunk" - nyilatkozta az MTI-nek a csehek elleni meccs után Bánhidi Bence.



A MOL-Pick Szeged beállósa hozzátette, nagyot küzdöttek, de ez kevésnek bizonyult.



"Sokkal többet kellene használnunk a fejünket, sokkal többet kellene okosabban játszanunk, ezt hiányolom a csapattól. Nagyon sajnálom, hogy így sikerült, ezt nem gondoltam volna" - vélekedett.



Bánhidi végül úgy fogalmazott lehet, hogy az összeszokottság hiánya is közrejátszik a kudarcban, hiszen a tavaly januári világbajnokság óta a fél csapat kicserélődött.



"Az első két meccsen, illetve a mai találkozó nagyobb részében is úgy éreztem, remekül küzdünk, mindent megteszünk a gólokért, a pontokért, de sajnos ezt nem tudtuk győzelemre váltani. Magam sem tudom, mi történhetett a mai mérkőzésen" - mondta Bartók Donát, akinek ez volt az első felnőtt világversenye a válogatottban.



Schuch Timuzsin rávilágított, hogy a nemzeti csapatnak nagyon sok munkára van szüksége, mert minden játékelemben fejlődnie kell.



"Nem szeretnék kifogásokat keresni, mert ami történt, csak a mi hibánk" - ismerte el a csapatkapitány.



A kapus Mikler Roland 37 lövésből tízet hárított szerdán. Meglátása szerint nem működött valami jól a védelmük, és ő sem tudott segíteni a csapatnak.



"Voltak fellángolásaink, de nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Nem voltunk eléggé feszesek, a csehek átlőttek minket, Ondrej Zdráhala pedig bárhonnan próbálkozott, szinte minden összejött neki, nem tudtuk megállítani" - értékelt a Telekom Veszprém kapusa, aki arra utalt, hogy a svájci St. Gallen irányítója 21 kísérletből 14 gólt dobott.



Mikler elárulta, a szünetben a kapitány azt mondta, a négygólos hátrány "nem a világ vége", és azt kérte, kezdjék lendületesen a második félidőt, akkor megtörhetik a csehek ellenállását. Ez csak részben sikerült, mert a magyaroknak volt egy 4-0-s sorozatuk, majd az 55. percben az egygólos különbségért támadhattak, de nem jártak sikerrel, ami végleg eldöntötte a meccset.



"Bár az első és a második fordulóban is jól játszottunk, illetve voltak jó időszakaink, nem tudtunk nyerni, ezért hiányzott a sikerélmény. Ha a spanyolok ellen akár egy pontot is szerzünk, átlendülünk a holtponton, és nőtt volna az önbizalmunk" - vélekedett Mikler.



Hozzátette, a cseheknek ilyen problémájuk nem volt, hiszen hétfőn legyőzték az olimpiai bajnok dánokat.



A kapus kiemelte, két jó csapattal találkoztak a csoportkörben, és testközelből tapasztalhatták, milyen szintre kellene eljutniuk, emellett az is kiderült számukra, hogy felszabadultabban kell játszaniuk, mert a görcsösség is nagy problémát okozott.



"A jó kezdés után elrontottuk a ziccereinket, és amikor ellenfelünk felzárkózott, idegességet éreztem a csapaton. Ez egy fiatal keret, sok tapasztalatra van szükségünk, de sajnos ezúttal csak rossz tapasztalatokat szereztünk, például arról, hogyan nem szabad játszanunk" - mondta Juhász Ádám, a Tatabánya irányítója, akire a válogatottban balszélsőként számítanak.



Az ugyancsak rendkívül csalódottan nyilatkozó Bodó Richárd rámutatott, hogy sok ziccert kihagytak, ezért futniuk kellett az eredmény után.



"Nagyon sajnálom a kiesést. Nagy pofont kaptunk, de föl kell állnunk és dolgozni tovább. Sokat kell fejlődnünk, remélem, innen már csak felfelé vezethet az utunk" - tette hozzá.



Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány a mérkőzést követő sajtótájékoztatón kijelentette, nem elégedett azzal, ahogyan játszottak.



"Nem tudtunk hatvan percen keresztül azonos szinten kézilabdázni. Voltak jó időszakaink, de kevesebb, mint az előző két mérkőzésen. A jó kezdésünk után a csehek átvették az irányítást, és bár a második felvonásban visszakapaszkodtunk, az önbizalommal teli csehek ellen jobb teljesítményre lett volna szükség" - közölte.



A svéd edző - aki továbbra is nyeretlen a magyar csapat kispadján - hangsúlyozta, hogy sok közös munkára van szükség az előrelépéshez.

MTI