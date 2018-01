Újabb lépéssel közeledett egymáshoz Észak- és Dél-Korea

2018. január 17. 23:31

A két ország sportolói a tervek szerint együtt – ahogy mondják, egy zászló alatt – vonulnak majd be a téli olimpia megnyitóján. Sőt hivatalos szurkolótábort is küld Phenjan Pjongcsangba. Az enyhülést több ország is gyanakodva figyeli. Szerintük nem szabad bedőlni az északi gesztusoknak, mert Kim Dzsongun ugyanolyan veszélyes, mint volt.

Észak- és Dél-Korea megegyezett arról, hogy sportolóik együtt vonulnak be a nyitóünnepségen, illetve közös női jégkorong-válogatottat indítanak a februári phjongcshangi téli olimpián.

A két ország delegációinak szerdai megbeszélését követően kiadott közös nyilatkozatból ezen felül kiderül, hogy Észak-Korea összességében 550 fővel képviselteti majd magát a téli játékokon, a sportolók és hivatalos személyek mellett 230 fős szurkolói csoport, 140 művész és 30 tekvondós lesz ott az olimpián.

Az északi küldöttség jövő csütörtökön utazik át a dél-koreai játékok helyszínére.

A két koreai csapat nem először vonul együtt olimpián, 2000-ben a sydneyi és 2004-ben az athéni játékokon is közös zászló alatt szerepeltek a megnyitón, az ugyanakkor először fordul elő, hogy bármilyen sportágban közös együttest indítsanak. Ezt megelőzően egyszer, 1988-ban Szöulban volt olimpia a Koreai Köztársaságban, akkor a Koreai NDK bojkottálta a részvételt.

A február 9-én rajtoló játékoknak otthont adó Koreai Köztársaság, illetve a Koreai NDK között egy ideje ismét feszültté vált a viszony, mivel utóbbi interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt, illetve szeptember elején minden korábbinál nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtott végre. Az elmúlt napokban azonban közeledés történt, és a határ menti pandmindzsoni egyeztetéseken több megállapodás született.

