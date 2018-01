Öt kilogramm marihuánát foglaltak le Budapesten

2018. január 18. 11:26

Csaknem öt kilogramm marihuánát, valamint több millió forintot találtak a fővárosban egy kábítószer-kereskedő testvértrió és két társa elfogása után - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

Azt írták, a nyomozás során megállapították, hogy három testvér - a 32 éves T. Szilveszter, a 30 éves T. Kornél, valamint a 26 éves T. Thomas - és két társuk rendszeresen árult kábítószert.



A 21 éves Sz. Dániel és a 44 éves K. Gyula először csak fogyasztás céljából vásárolt a három férfitól, majd kis idő elteltével ők is beszálltak a kereskedésbe. Később a marihuána, az amfetamin, valamint a kokain kereskedelmi mennyiségű beszerzésében és tárolásában is segédkeztek.



Sz. Dánielt, T. Kornélt és T. Thomast kedd délelőtt fogták el Budapest XIII. kerületében. Aznap délután egy óbudai benzinkútnál a harmadik testvér, majd két órával később III. kerületi lakcímén K. Gyula is rendőrkézre került.



A nyomozók az öt budapesti férfi lakásán tartott házkutatáskor egy kábítószer-kereső kutya segítségével csaknem öt kilogramm marihuánát - értéke 12,5 millió forint -, több mint fél kilogramm kábítószergyanús fehér port, háromszázharminc tablettát, a csomagoláshoz használatos eszközöket, ötezer-ötszáz eurót és hárommilliónál több forintot találtak.



A rendőrök lefoglaltak három autót is, mivel gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy a kábítószer-kereskedésből befolyt pénzből vásárolták a járműveket.



A férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték az előzetes letartóztatásukat - olvasható a közleményben.

MTI