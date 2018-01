Harmincezer székely zászlót akar kiosztani az RMDSZ

2018. január 18. 16:48

Mihai Tudose volt román miniszterelnök akasztásra utaló nyilatkozatára reagálva a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csíki területi szervezete bejelentette: székely zászlót ajándékoz valamennyi csíkszéki háztartásnak.

Az erről szóló szerdai közleménye kapcsán Borboly Csaba, a csíki RMDSZ-szervezet elnöke csütörtökön nyilatkozott az MTI-nek. Elmondta: megközelítőleg 30 ezer háztartással számolnak, és nemcsak a házak, hanem a városi tömbházak lakóinak is felajánlják a székely zászlót. Arra a kérdésre, hogy adnak-e román családoknak is zászlót, Borboly Csaba elmondta: a tervek szerint minden háztartásnak felajánlják, de nyilván senkit nem köteleznek arra, hogy elfogadja az adományt. A Hargita megyei önkormányzatot is vezető politikus hozzátette, még nem tudták kiszámítani a zászlóadományozási akció költségeit, de arra számítanak, hogy a nagy mennyiség miatt árengedményt kapnak a zászlógyártóktól.



A politikus azzal érvelt a zászlóadományozás mellett hogy Mihai Tudose volt miniszterelnök múlt szerdai kijelentése után gyorsan elterjedt a közösségi portálokon a székely zászló jelképként való használata a profilképek mellett. Úgy vélte azonban, hogy a jelképet nemcsak a virtuális térben, hanem ténylegesen is meg kell mutatni. Borboly Csaba elmondta: a jelképhasználat miatt akasztással fenyegetőző Mihai Tudose miniszterelnök ugyan lemondott a tisztségéről, de azóta sem kért bocsánatot. Ezért fontos megmutatni, hogy a székelyek nem ijednek meg ezektől a kijelentésektől, és identitásukat, jelképeiket nem adják fel.



A Realitatea hírtelevízió által múlt szerdán telefonon kérdezett Mihai Tudose akkori miniszterelnök egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta, hogy miként viszonyul a magyar autonómiatörekvésekhez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy "ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is". A kijelentés sokakat megbotránkoztatott. Tudose hétfőn bejelentette lemondását, miután pártja vezető testülete más okokból megvonta tőle a bizalmat. A miniszterelnöknek jelölt Viorica Dancila már jelölése előtt nyilvánosan elhatárolódott Tudose nyilatkozatától.

MTI