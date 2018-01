Volt pártja szerint a PSD csapdát állított Iohannisnak

2018. január 18. 18:06

A jobboldali román államfő volt pártja, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) a képviselőházi frakcióvezetője szerint Klaus Iohannis a kisebbik rosszat választotta, és nem sétált bele a szociáldemokraták (PSD) által állított csapdába, amikor ellenkezés nélkül kormányalakítási megbízást adott a PSD miniszterelnök-jelöltjének, Viorica Dancila EP-képviselőnek.

A PNL elnökhelyettesi tisztségét is betöltő Raluca Turcan, a francia közszolgálati rádió, az RFI román adásának nyilatkozva csütörtökön rámutatott: nagy nyomás nehezedett Iohannisra, hogy utasítsa el a - sokak által alkalmatlannak ítélt - kormányfő-jelölt kinevezését, de Turcan szerint ez egy "ördögi terve" része volt.



A politikus kifejtette: Dragneáék alig várták az elutasítást, hogy alkotmánysértésre hivatkozva felfüggeszthessék hivatalából az államfőt és Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnököt ültethessék a helyére, aki ideiglenes elnöksége egy hónapja alatt kihirdethette volna az igazságügyi törvényeket és "lefejezhette" volna az ügyészségeket.



A PNL frakcióvezetője szerint a "társadalom minden sejtjét átszövő korrupció" visszatérésénél mégis kisebb kárt okozhat az, hogy a Liviu Dragnea PSD-elnök bábjának tartott Viorica Dancila lehet a kormányfő.



A Dancila-kabinet hatalomra jutását úgy lehet alkotmányos módon megakadályozni, ha nem kap elegendő voksot a parlamentben - mutatott rá Turcan. Márpedig szerinte ezt nem lehetetlen elérni, ha minden "tisztességes törvényhozó" a beiktatás ellen szavaz. A PNL politikusa szerint pártja ennek érdekében nemcsak a jobbközép ellenzék pártjaival, hanem a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a PSD és a vele együtt kormányzó liberális ALDE törvényhozóival is fel fogja venni a kapcsolatot.



Iohannis a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetés után szerda este adott kormányalakítási megbízást a PSD jelöltjének, a szociáldemokraták nőszervezetét vezető Viorica Dancila EP-képviselőnek. A jobboldali államfő az alkotmányos előírásokkal indokolta, hogy nem kérdőjelezte meg a parlamenti többség kormányalakítási jogát.



A 2016-os decemberi választások óta a Szociáldemokrata Párt (PSD) a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkezik, koalíciós partnerével, a hatszázalékos szabadelvű ALDE-val együtt pedig - az RMDSZ nélkül is - többsége van a parlamentben.

MTI