DK: rossz magyarsággal megírt propagandaanyag

2018. január 19. 15:13

A Demokratikus Koalíció alelnöke egy olyan, rossz magyarsággal megírt propagandaanyagnak nevezte a "Stop Soros" nevű tervezetet, amelynek elfogadása árt az országnak.

Niedermüller Péter pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta az elképzelésről, hogy azt nem lehet törvénytervezetnek tekinteni, "nem is tudom megmondani, hogy mi ez", hiszen tele van jogi képtelenségekkel és a nyelvezete is nehezen értelmezhető. Egészen egyértelmű, hogy hangulatkeltésről van szó, a kormány újabb kísérletet tesz a civil szerveztek megfélemlítésére - fogalmazott.



Az EP-képviselő kiemelte, hogy az illegális migráció támogatása és szervezése embercsempészetet jelent és azt eddig is büntették az európai és a magyar jogszabályok. A menedékjogot kérők pedig nem illegálisan tartózkodnak itt - tette hozzá.



Azok a szervezetek, akikre a kormány utal, nem támogatják és szervezik az illegális migrációt, csak az ideérkező menedékkérőknek nyújtanak segítséget - emelte ki. Arra is kitért, hogy a szöveg "egyetlen értelmes mondatot nem mond azzal kapcsolatban", hogy ebben az esetben mit is jelent a szponzorálás.



Niedermüller Péter megjegyezte azt is, hogy a kormánynak "állandó, lassan szinte paranoiás mániája" lett a külföldi pénzek ügye. Feltette a kérdést, hogy ha az EP-től kapott fizetéséből pénzt adna valamelyik civil szervezetnek, vagy azok EU-s forrásokhoz jutnának, akkor ezek a támogatások külföldi pénznek számítanának-e.



A "Stop Soros" című kampány egy blöff, aminek semmi jogi vagy politikai értelme nincs - összegzett, hozzátéve: ha ezt a tervezetet megszavazzák, akkor azzal Magyarország ellen tett lépéseket szavaznak meg.



A DK a tervezetet nem egészíti ki javaslatokkal, ehelyett csak azt kérik, hogy azt vegyék le a napirendről - válaszolta egy kérdésre.

MTI