Davosban találkozik Theresa May és Donald Trump

2018. január 19. 23:55

A davosi világgazdasági fórumon találkozik Theresa May brit kormányfő és Donald Trump amerikai elnök - közölte péntek este May hivatala.

A Downing Street szóvivőjének szűkszavú tájékoztatása szerint May és Trump a kedden kezdődő 48. davosi fórumon kétoldalú megbeszélést tart.



A brit kormányfő és az amerikai elnök jövő heti találkozójának különös jelentőséget ad, hogy Trump a múlt héten Twitter-üzenetben jelentette be: nem vesz részt az Egyesült Államok új londoni nagykövetségének februári avatóünnepségén.



Trump azzal indokolta - hivatalosan egyébként soha be nem jelentett - februári londoni látogatásának lemondását, hogy a Barack Obama vezette előző amerikai kormányzat "bagóért" adta el a belvárosi Grosvenor Square-en lévő régi nagykövetségi épületet, és most neki kellett volna felavatnia az 1,2 milliárd dollárért felépített új diplomáciai képviseletet.



Az Egyesült Államok új londoni nagykövetségének felépítéséről valójában még Obama elődje, George W. Bush elnöki időszakában döntöttek.



Trump februári londoni utazása nem az az állami látogatás lett volna, amelyre Theresa May éppen egy éve, tavaly januárban hívta meg II. Erzsébet királynő nevében az amerikai elnököt, de nem hivatalos londoni értesülések szerint egyelőre ez a látogatás is lekerült a napirendről.



A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan a királynő vendégei, a brit királyi protokoll teljes pompájával fogadják és az uralkodó valamelyik rezidenciáján, a londoni Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban szállásolják el őket.



A halasztás tényét már abból is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök állami látogatása nem szerepelt a tavaly júniusi előrehozott választások után megalakult brit kormány új programjában, amelyet a hagyományoknak megfelelően II. Erzsébet királynő ismertetett a felsőházban. E programismertető beszédekben az uralkodó mindig megemlíti, hogy kiket fogad állami látogatáson a következő egy évben.



A februári látogatás lemondása és az, hogy Trump állami látogatásának előkészületeiről sem hallani semmit, egyaránt jelzi, hogy milyen mértékben lehűlt a két, egymással hagyományosan rendkívül szoros kétoldalú kapcsolatokat ápoló atlanti szövetséges viszonya az elmúlt hónapok szinte példátlan, nyilvános diplomáciai csörtéi után.



A legutóbbi komoly diplomáciai vihart az kavarta, hogy Trump nemrég a Twitteren újraközölte a Britain First nevű radikálisan muszlimellenes brit csoport három - valóságtartalmában nem megerősített - videóját muszlimok által elkövetett állítólagos atrocitásokról.



A csoport egyik vezetője ellen, akinek Twitter-oldaláról Trump átvette a videókat, büntetőeljárás folyik Nagy-Britanniában szélsőséges gyűlöletkeltő kijelentései miatt.



Az ügyben Theresa May személyesen is rosszallásának adott hangot, "helytelennek" nevezve, hogy Trump "egy hazugságokat terjesztő, feszültségeket szító, gyűlölködő" csoport videóit népszerűsíti.



Az amerikai elnök azonban May megrovó nyilatkozatára is indulatos Twitter-üzenetben válaszolt, felszólítva a brit kormányfőt, hogy "ne rám összpontosítsa figyelmét", hanem "az Egyesült Királyságban zajló, romboló radikális iszlám terrorizmusra".

MTI